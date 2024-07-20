Калафьори в шаге от перехода в «Арсенал»

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вчера, 12:59

«Арсенал» близок к полному соглашению с «Болоньей» по трансферу защитника сборной Италии . Переговоры проходят в позитивном ключе и близки к завершению. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

С самим игроком уже согласованы условия личного контракта, который будет действовать до июня 2029 года.

Калафьори перешёл в «Болонью» из «Базеля» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 22-летний центральный защитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. На чемпионате Европы Калафьори провёл 3 игры, отметился ассистом и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 45 миллионов евро.