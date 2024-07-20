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Стала известна позиция «Аль-Иттихада» по Канте

вчера, 12:08

«Аль-Иттихад» не намерен этим летом продавать полузащитника сборной Франции Нголо Канте. Главный тренер Лоран Блан и совет директоров клуба планируют, что Канте станет ключевой частью проекта, несмотря на предложение «Вест Хэма».

33-летний опорный полузащитник перешёл в «Аль-Иттихад» из «Челси» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне Канте провёл 44 игры во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 6 результативных передач и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Также француз сыграл 6 матчей на чемпионате Европы. Портал Transfermarkt оценивает Канте в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:09
Согласен с Вами. Надо было про травмы уточнить
Romeo 777
Romeo 777 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:32
Не факт. Последние 2 года в Челси был на длительных травмах.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:00
Канте даже в 33 потянет в АПЛ
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:53, ред.
Я думаю и сам Конте не горит желанием возвращаться в АПЛ и пахать на полную. Тем более в условном Вест-Хэме.

Гораздо проще, играть в полсилы в арабских странах, не получать травмы, получать хорошие деньги, зато выкладываться на Евро и ЧМ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:14
Взяли в заложники бедолагу
Гость
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