Стала известна позиция «Аль-Иттихада» по Канте

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вчера, 12:08

«Аль-Иттихад» не намерен этим летом продавать полузащитника сборной Франции . Главный тренер Лоран Блан и совет директоров клуба планируют, что Канте станет ключевой частью проекта, несмотря на предложение «Вест Хэма».

33-летний опорный полузащитник перешёл в «Аль-Иттихад» из «Челси» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне Канте провёл 44 игры во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 6 результативных передач и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Также француз сыграл 6 матчей на чемпионате Европы. Портал Transfermarkt оценивает Канте в 9 миллионов евро.