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«Селтик» может усилиться защитником «Вулверхэмптона»

вчера, 21:56

Защитник Уго Буэно может перейти из «Вулверхэмптона» в «Селтик».

«Кельты» планируют взять игрока в аренду до конца сезона. Сообщается, что футболисту этот вариант интересен.

Ранее клуб из Глазго подписал экс-голкипера «Лестера».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
21 год...
Надо бегать за мячом....)
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:56
Но у игрока должно быть больше времени
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:51
Будет ли это Селтика усилением - покажет время.
Гость
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