«Селтик» может усилиться защитником «Вулверхэмптона»

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вчера, 21:56

Защитник может перейти из «Вулверхэмптона» в «Селтик».

«Кельты» планируют взять игрока в аренду до конца сезона. Сообщается, что футболисту этот вариант интересен.

Ранее клуб из Глазго подписал экс-голкипера «Лестера».