«Селтик» может усилиться защитником «Вулверхэмптона»

Защитник Уго Буэно может перейти из «Вулверхэмптона» в «Селтик».
«Кельты» планируют взять игрока в аренду до конца сезона. Сообщается, что футболисту этот вариант интересен.
Ранее клуб из Глазго подписал экс-голкипера «Лестера».
Защитник Уго Буэно может перейти из «Вулверхэмптона» в «Селтик».
«Кельты» планируют взять игрока в аренду до конца сезона. Сообщается, что футболисту этот вариант интересен.
Ранее клуб из Глазго подписал экс-голкипера «Лестера».
Надо бегать за мячом....)
Надо бегать за мячом....)