Женские сборные Австралии и Замбии забили 11 голов в матче Олимпиады

Женская сборная Австралии обыграла Замбию в матче группового этапа Олимпиады со счётом 6:5.
Первый гол был забит на 40-й секунде.
Всего за игру команды нанесли более 50 ударов по воротам.
Женская сборная Австралии обыграла Замбию в матче группового этапа Олимпиады со счётом 6:5.
Первый гол был забит на 40-й секунде.
Всего за игру команды нанесли более 50 ударов по воротам.
Кто не в теме. рекомендую женский чемпионат страны Беларусь...
Там есть тройка команд не гнушающихся под червонец наколачивать))
Кто не в теме. рекомендую женский чемпионат страны Беларусь...
Там есть тройка команд не гнушающихся под червонец наколачивать))