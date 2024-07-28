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Женские сборные Австралии и Замбии забили 11 голов в матче Олимпиады

вчера, 22:22

Женская сборная Австралии обыграла Замбию в матче группового этапа Олимпиады со счётом 6:5.

Первый гол был забит на 40-й секунде.

Всего за игру команды нанесли более 50 ударов по воротам.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:02
А это точно были женщины ? ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:18
И что характерно, игра ведь не в одну калитку была...
Futurista
Futurista
вчера в 23:09
Порвали три баяна)....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
А что тут удивительного?
Кто не в теме. рекомендую женский чемпионат страны Беларусь...
Там есть тройка команд не гнушающихся под червонец наколачивать))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:24
В хоккей играли?)) а это женский футбол... Там всегда у них веселуха)))
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