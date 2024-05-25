«Барселона» — победитель женской Лиги чемпионов

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вчера, 20:57

«Барселона» обыграла «Лион» в финальном матче женской Лиги чемпионов (2:0).

Счёт открыла Айтана Бонмати на 63-й минуте. Второй мяч каталонской команды забила Алексия Путельяс на 90+5-й.

«Барса» выиграла турнир в третий раз в истории.