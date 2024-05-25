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«Барселона» — победитель женской Лиги чемпионов

вчера, 20:57

«Барселона» обыграла «Лион» в финальном матче женской Лиги чемпионов (2:0).

Счёт открыла Айтана Бонмати на 63-й минуте. Второй мяч каталонской команды забила Алексия Путельяс на 90+5-й.

«Барса» выиграла турнир в третий раз в истории.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:50
О деньгах все беспокоятся, в том числе и Роналду ваш, который судится с Ювентусом не стесняясь этого. Португальский лицемер!

К футболу и успехам Месси это не имеет никакого отношения. Он говорит на поле, поэтому чемпион мира и самый титулованный футболист в истории футбола!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:55
Месси хотел украсть деньги УЕФА На неделе в прессу просочилась переписка с участием нескольких известных людей из мира футбола. Общение якобы датировано периодом, когда мировой футбол был на паузе из-за пандемии коронавируса. Так, Херард Пике писал тогдашнему президенту Королевской испанской федерации футбола Луису Рубиалесу. Пике передавал, что Лионель Месси обеспокоен ситуацией с потерей денег. Как известно, клубы в период пандемии договаривались с футболистами о сокращении зарплат. Рубиалес позже связывался с президентом УЕФА Александером Чеферином. В итоге стороны пытались придумать, как перенаправить деньги УЕФА на помощь некоторым футболистам, включая Месси. В переписке с Чеферином Рубиалес подчёркивал, что Месси и Пике переживают по поводу того, чтобы информация об этих финансовых планах не утекла в СМИ.
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В СМИ появились слухи)) Но я не удивлюсь, если это в действительности так. Ведь ФИФА и УЕФА тянули этого жадного жидо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Молодцы, красавицы мои)))
все таки Барса взяла Кубок Лиги Чемпионов.
у МанСити свой главный трофей.
только что у МЮ второй по значимости.
у Ливерпуль третий.
Арсенал, по традиции, без трофеев.
Ну и золотой дуль Байера.
Надеюсь, шмели Дортмунда возьмут свой Кубок.
заслужили)))
3ton
3ton
вчера в 21:17
Реванш за прошлый финал 🙂

С победой девчат 🌷🌷🌷🌷
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 21:17
Попытался мужественно посмотреть обзор, классический женский футбол на уровне первенства двора - треть пасов в никуда, половина оставшихся мимо, удары по угловым и т.п.)

Самое смешное, что по обзору "Лион" вроде бы был не хуже, но его футболистки ни с какой позиции не могли попасть по воротам ни разу за всю игру - хоть с 5, хоть с 25))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:00
Как-то вообще без разницы.
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