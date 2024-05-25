«Барселона» — победитель женской Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Лион» в финальном матче женской Лиги чемпионов (2:0).
Счёт открыла Айтана Бонмати на 63-й минуте. Второй мяч каталонской команды забила Алексия Путельяс на 90+5-й.
«Барса» выиграла турнир в третий раз в истории.
«Барселона» обыграла «Лион» в финальном матче женской Лиги чемпионов (2:0).
Счёт открыла Айтана Бонмати на 63-й минуте. Второй мяч каталонской команды забила Алексия Путельяс на 90+5-й.
«Барса» выиграла турнир в третий раз в истории.
К футболу и успехам Месси это не имеет никакого отношения. Он говорит на поле, поэтому чемпион мира и самый титулованный футболист в истории футбола!
К футболу и успехам Месси это не имеет никакого отношения. Он говорит на поле, поэтому чемпион мира и самый титулованный футболист в истории футбола!
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В СМИ появились слухи)) Но я не удивлюсь, если это в действительности так. Ведь ФИФА и УЕФА тянули этого жадного жидо.
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В СМИ появились слухи)) Но я не удивлюсь, если это в действительности так. Ведь ФИФА и УЕФА тянули этого жадного жидо.
все таки Барса взяла Кубок Лиги Чемпионов.
у МанСити свой главный трофей.
только что у МЮ второй по значимости.
у Ливерпуль третий.
Арсенал, по традиции, без трофеев.
Ну и золотой дуль Байера.
Надеюсь, шмели Дортмунда возьмут свой Кубок.
заслужили)))
все таки Барса взяла Кубок Лиги Чемпионов.
у МанСити свой главный трофей.
только что у МЮ второй по значимости.
у Ливерпуль третий.
Арсенал, по традиции, без трофеев.
Ну и золотой дуль Байера.
Надеюсь, шмели Дортмунда возьмут свой Кубок.
заслужили)))
С победой девчат 🌷🌷🌷🌷
С победой девчат 🌷🌷🌷🌷
Самое смешное, что по обзору "Лион" вроде бы был не хуже, но его футболистки ни с какой позиции не могли попасть по воротам ни разу за всю игру - хоть с 5, хоть с 25))
Самое смешное, что по обзору "Лион" вроде бы был не хуже, но его футболистки ни с какой позиции не могли попасть по воротам ни разу за всю игру - хоть с 5, хоть с 25))