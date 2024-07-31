ПСЖ заплатит за Невеша 60+10 млн евро

«Бенфика» получит от ПСЖ за полузащитника Жоау Невеша 60+10 миллионов евро.
Также в португальский клуб на правах бесплатной годичной аренды перейдёт Ренату Санчеш.
В ПСЖ Невеш будет получать в 10 раз больше, чем в «Бенфике».
«Бенфика» получит от ПСЖ за полузащитника Жоау Невеша 60+10 миллионов евро.
Также в португальский клуб на правах бесплатной годичной аренды перейдёт Ренату Санчеш.
В ПСЖ Невеш будет получать в 10 раз больше, чем в «Бенфике».
И зачем ему после этого в принципе играть в футбол?)
И зачем ему после этого в принципе играть в футбол?)