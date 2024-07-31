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ПСЖ заплатит за Невеша 60+10 млн евро

31 июля 2024, 15:58

«Бенфика» получит от ПСЖ за полузащитника Жоау Невеша 60+10 миллионов евро.

Также в португальский клуб на правах бесплатной годичной аренды перейдёт Ренату Санчеш.

В ПСЖ Невеш будет получать в 10 раз больше, чем в «Бенфике».

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allemz
allemz
31 июля в 16:34
"В ПСЖ Невеш будет получать в 10 раз больше, чем в «Бенфике»"

И зачем ему после этого в принципе играть в футбол?)
VeniaminS
VeniaminS
31 июля в 16:17
Конечно согласиться перейти в ПСЖ.
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