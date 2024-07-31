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Клубы греческой Суперлиги заинтересованы в Антоне Миранчуке

31 июля 2024, 15:20

Греческие топ-клубы заинтересованы в услугах полузащитника сборной России Антона Миранчука. Речь идёт о ПАОКе, АЕКе, «Олимпиакосе» и «Панатинаикосе».

Клуб из Салоников проводил переговоры с Миранчуком ещё в мае. Трудоустройством 28-летнего россиянина занимаются те же юристы, что завершают сделку по переходу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
31 июля в 20:44
там не такой уж и слабый чемпионат, как раз для его уровня
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
31 июля в 18:05
Так как в греческую СУПЕР-лигу классных футболистов из Европы калачом не заманишь, обратили внимание на российскую супер-лигу.
lotsman
lotsman
31 июля в 17:25
Только сегодня Карп утверждал, что Антон едет в Галатасарай и вот уже отправляет его в Грецию. В общем карусель, по раскрутке Андрея, завертелась.)
adekvat
adekvat
31 июля в 15:49
Дивеев бы не поехал в Грецию, это не топ 5.
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 15:33
Олимпиакос наверно щас там самый крутой клуб. Частенько в ЛЧ играют, и ни так плохо)
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 15:27
Греческие юристы?)
Познакомьте с ними Тикнизяна Наира Оганесовича, Дивеева Игоря Сергеевича....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 июля в 15:26
В Греции хорошо, там тепло. Пускай едет поиграет...
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