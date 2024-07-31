Клубы греческой Суперлиги заинтересованы в Антоне Миранчуке

Греческие топ-клубы заинтересованы в услугах полузащитника сборной России Антона Миранчука. Речь идёт о ПАОКе, АЕКе, «Олимпиакосе» и «Панатинаикосе».
Клуб из Салоников проводил переговоры с Миранчуком ещё в мае. Трудоустройством 28-летнего россиянина занимаются те же юристы, что завершают сделку по переходу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК.
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