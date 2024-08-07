ПСЖ может подписать вингера «Баварии»

1723017579

вчера, 10:59

ПСЖ заинтересован в услугах нападающего «Баварии» и сборной Франции . Мюнхенцы готовы отпустить игрока в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, Коман является воспитанником ПСЖ . За «Баварию» француз выступает с августа 2015 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. Также Коман провёл одну игру на прошедшем чемпионате Европы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет расстаться с несколькими игроками.