ПСЖ может подписать вингера «Баварии»

ПСЖ заинтересован в услугах нападающего «Баварии» и сборной Франции Кингсли Комана. Мюнхенцы готовы отпустить игрока в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между клубами продолжаются.
Напомним, Коман является воспитанником ПСЖ. За «Баварию» француз выступает с августа 2015 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. Также Коман провёл одну игру на прошедшем чемпионате Европы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет расстаться с несколькими игроками.
Коман (после ассиста Киммиха) забил в финале ЛЧ 2020 в ворота Парижа и принёс 6-го ушастого "роттен".
Коман (после ассиста Киммиха) забил в финале ЛЧ 2020 в ворота Парижа и принёс 6-го ушастого "роттен".