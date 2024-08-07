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Полузащитник «Челси» Галлахер переходит в «Атлетико»

вчера, 10:20

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер станет игроком «Атлетико». Игрок подпишет пятилетний контракт после прохождения медицинского осмотра, назначенного на сегодня. Сумма трансфера составит 42 миллиона евро.

Напомним, Галлахер — воспитанник «Челси». За основную команду «аристократов» он провёл 95 игр, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. В прошедшем сезоне 24-летний центральный полузащитник сыграл 50 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 9 ассистов.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему клуб вынужден продать Галлахера.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:04
После Палмера второй лучший игрок, непонятны трансферы синих
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:51
Тут с некоторыми соглашусь, надо увольнять Яйцетряса, сним Атлетико перегорел, нужен новый тренер новые идеи, Атлетико усиливается не на шутку , Альварес и Галлахер талантливые футболисты. Выше третьего места я не вижу Атлетико в этом сезоне.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:48
Атлетико мощно усилился в летнее трансферное окно: пришли Альварес, Серлот, Галлахер и Ле Норман. С таким составом матрасники могут навязать конкуренцию Реалу и Барсе за чемпионство. Гонка в Ла лиге ожидается интересной в этом сезоне.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Привет, родной!)
Наверное, сами боссы Атлетико были в шоке от мгновенного взлета в топы при Симеоне ещё 10-12 лет назад, что до сих пор не отошли.
В руководстве походу своя Зарема сидит и видит в аргентинце талисмана, боится, что без него клуб скатится в середняки, кеми они и сейчас являются. Это раз, а во-вторых, очень много денег было потрачено на приобретение дорогостоящих лавочников, крутых трансферов единицы. Кто там у них решения по трансферам принимает, непонятно, либо же реально у Симеоне крышак едет. Просто глянь их трансферы с 2017 года и где эти игроки сейчас...
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:37, ред.
Приветствую!))
Может ты и прав, а может без Симеоне будут вообще в середине таблице плестись....не могут найти достойного тренера или бояться рисковать
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 11:36
Симеоне уже перегорел в Атлетико со своим футболом
2m96jcq4afza
2m96jcq4afza
вчера в 11:32
Уверен что после мощного трансферного окна Атлетико будут 3-ми в чемпионате, в лч максимум 1/4. Симеоне вот главная проблема, до сих пор играть в силовой автобус уже не комильфо. Единственные игры свои Атлетико выдает против Реала, против остальных команд они лажают. Лучше бы попробовали Конте поставить или Симоне Индзаги, если хотят играть в контра атакующий футбол.
EIIiada
EIIiada
вчера в 11:22
Атлетико усилился не на шутку. Интересно будет итоговая сумма трансферов. Если с таким усилением "матрасники" не составят конкуренцию Реалу и Барселоне, то Симеоне нужно увольнять.
allemz
allemz
вчера в 10:25
Атлетико затаривается не на шутку. Проще было бы уволить Симеоне и освежить клубную мысль, после стольких лет пора бы уже, команда в дикой стагнации: нет внятного рисунка игры и результаты с каждым годом только хуже. А так, лишь бы спасти его шкуру, чего в него так вцепились, непонятно. Высаживать надо пассажира поскорее
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