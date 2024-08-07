Полузащитник «Челси» Галлахер переходит в «Атлетико»

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вчера, 10:20

Полузащитник «Челси» и сборной Англии станет игроком «Атлетико». Игрок подпишет пятилетний контракт после прохождения медицинского осмотра, назначенного на сегодня. Сумма трансфера составит 42 миллиона евро.

Напомним, Галлахер — воспитанник «Челси». За основную команду «аристократов» он провёл 95 игр, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. В прошедшем сезоне 24-летний центральный полузащитник сыграл 50 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 9 ассистов.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему клуб вынужден продать Галлахера.