«Бавария» планирует избавиться от четырёх игроков

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вчера, 09:30

«Бавария» намерена расстаться с несколькими игроками. Мюнхенцы хотят продать защитников и . Также «Бавария» готова отдать в аренду полузащитника Брайана Сарагосу и нападающего Кингсли Комана. В случае с Команом возможен и полноценный трансфер.

На деньги, вырученные за продажу де Лигта и Мазрауи, мюнхенцы намерены приобрести защитника «Байера» Джонатана Та и полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ. Самым важным трансфером на выход считается сделка по переходу 24-летнего защитника сборной Нидерландов в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро плюс бонусы.