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«Бавария» планирует избавиться от четырёх игроков

вчера, 09:30

«Бавария» намерена расстаться с несколькими игроками. Мюнхенцы хотят продать защитников Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. Также «Бавария» готова отдать в аренду полузащитника Брайана Сарагосу и нападающего Кингсли Комана. В случае с Команом возможен и полноценный трансфер.

На деньги, вырученные за продажу де Лигта и Мазрауи, мюнхенцы намерены приобрести защитника «Байера» Джонатана Та и полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ. Самым важным трансфером на выход считается сделка по переходу 24-летнего защитника сборной Нидерландов в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро плюс бонусы.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:13
Главное МЮ накупил шлак и теперь Бавария готова продавать своих игроков )
Теперь все понятно )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:44
Начали тему с Баварии, а закончили Нидерландами и МЮ)
Asper
Asper
вчера в 12:18, ред.
Де Лигт в МЮ? Там больше не считают его жирным?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:56
Какой там извилиной шевелит Компани (и шевелит ли вообще) неизвестно..., но продавать Комана - дурость несусветная.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
Баварцы меняются....
drug01
drug01
вчера в 09:39
Бавария строит новую команду!!!
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