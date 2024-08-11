Овечкин посетит матч «Атланты Юнайтед» с Миранчуком в Вашингтоне

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит в Вашингтоне матч футбольной «Атланты Юнайтед», в которую недавно перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук.
Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.
Мы с ним просто здоровались и всё. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч.
От своим посещением делает рекламу довольно слабому игроку.
Миранчук, надеюсь, это оценит и не забудет.
А может ещё и хорошо сыграет перед ним.
От своим посещением делает рекламу довольно слабому игроку.
Миранчук, надеюсь, это оценит и не забудет.
А может ещё и хорошо сыграет перед ним.