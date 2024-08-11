Овечкин посетит матч «Атланты Юнайтед» с Миранчуком в Вашингтоне

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что посетит в Вашингтоне матч футбольной «Атланты Юнайтед», в которую недавно перешёл российский полузащитник .

Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.

Мы с ним просто здоровались и всё. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч.