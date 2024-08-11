Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСША. МЛС 2024

Овечкин посетит матч «Атланты Юнайтед» с Миранчуком в Вашингтоне

вчера, 17:24

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит в Вашингтоне матч футбольной «Атланты Юнайтед», в которую недавно перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.

Мы с ним просто здоровались и всё. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНикита Иосифов пополнил ряды чемпиона Словении
Вчера, 16:42 Фото
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна
Вчера, 15:45
Отец Кузяева отреагировал на информацию о том, что Далер может уйти в ПАОК
08 августа
Захарян может пропустить три месяца
08 августа
Кафанов: «Сафонов не выручил ПСЖ в игре со „Штурмом“, но грубо не ошибся»
08 августа
«Первые шаги сделаны». Сафонов — о своём дебюте за ПСЖ
08 августа
Все комментарии
ch6kkvtjz28m
ch6kkvtjz28m
вчера в 19:00
Великая футбольная новость, звезда пошла посмотреть как играет неудачник.
drug01
drug01
вчера в 17:36
Поддержка великое дело! Пожелаем удачи !! И красивой игры!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:34
Овечкин звезда...
От своим посещением делает рекламу довольно слабому игроку.
Миранчук, надеюсь, это оценит и не забудет.
А может ещё и хорошо сыграет перед ним.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:31
Нормально,навестил земляка.хорошее дело!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 