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Захарян может пропустить три месяца

вчера, 15:50

В пресс-службе «Реала Сосьедад» назвали сроки восстановления полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Мы рассчитываем, что Захарян восстановится в течение трёх месяцев.

Вчера Арсена выписали из больницы.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. В прошедшем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл за испанский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermrakt оценивает россиянина в 18 миллионов евро.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 22:21
Здоровья
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:45
Там не только хрусталь, там элементарное детство- непонимание и незнание жизни, и её законов... Ну, он не понимал, понятно- мальчишка. Ну, а родители куда смотрели, или они думали, что и в Испании с ним будут носиться как дома? Я всегда видел в нём неокрепшего пацанёнка, но когда узнал, что он учит русским матерным словам испанцев- окончательно убедился в своей правоте...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:31
Всего 21 год, а уже такой хрусталь! Видимо, недолго он пробудет в Испании.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:05
Прежде всего молодому парню, которого замучили травмы, и который в связи с этим отлучён от футбола. Думаю, он и сам страдает больше всех от того, что не может помочь команде.
На мой взгляд, Арсен всё же "тяжеловат" для техничного, вёрткого, подвижного, как ртуть, испанского футбола. В любом случае желаем выздоровления и возвращения в любимую игру. Молодость должна взять своё.
Capral
Capral
вчера в 19:01, ред.
Сенатов.

Ты, как-то, безосновательно обвинил меня в некорректном отношении к пользователям Соккера, но сейчас, сам нанес мне оскорбление своим комментарием и сам того не понял...

Хотя, я тебя не трогал.
112910415
112910415
вчера в 18:59
что-то пошло сильно не так
Capral
Capral
вчера в 18:42
Сенатов!

А разве я не предупреждал, что этим всё кончится, еще когда только начались разговоры об его отъезде?! Разве не говорил, что не потянет мальчишка в чужой стране?! И что, собственно, я такого плохого сказал, что вспомнил, как сам приехал в чужую страну? Да, Юрий, приехать в Европу- это не в теплицу сходить, здесь надо мужество иметь, сильный характер, и здесь, к твоему сведению- ломаются, даже сильные люди!!!

А тут, пацан- неуравновешенный приехал в жаркий климат, который ему противопоказан. Языка не знает, близких нет, сам себе предоставлен, депресняк всегда рядом ходит... Так в чем я неправ?! И вообще, Сенатов, ты не был в Европе, не знаешь какая тут жизнь, футболом не интересуешься, но постоянно меня достаешь. Зачем? Я знаю, что ты многое перенимаешь для себя из моих футбольных комментариев, можешь даже не отрицать. А вот провоцировать меня не надо, и строить из себя сочувствующего всем униженным и оскорбленным тоже не следует, тебя никто к этому не обязывал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16, ред.
Давайте пожелаем парню выздоровления и перестанем петь панихиду по его здоровью. А тем более изгаляться над его желанием играть в Испании. А то некоторые товарищи уже выскочили, как черти из табакерки - тут как тут, и язык показывают: я же говорил, мол, предупреждал паренька, а он не послушался, жизнь себе исковеркал. Вот я в Германии... Смешал пользователь всё в одну кучу, и ни капли сочувствия к Арсену. Всё я,я,я. Провидец нашёлся.
Capral
Capral
вчера в 17:38, ред.
По молодому человеку можно сразу определить его готовность к взрослой жизни. Помню, как играя еще в Динамо, он хвастал своей заоблачной зарплатой, и то, как он ею распорядился: папе- квартиру, дяде- дачу, девушке своей- машину и тд. Сразу было понятно поведение избалованного, хвастливого ребенка. А его истерики на поле- было еще одним доказательством его неготовности к жаркому испанскому климату и к жизни в Испании в целом... Поэтому, тому, кто его покупал- надо выговор влепить, с занесением в личное дело и лишить прогрессивки...)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:27
Очевидно, что это его последний сезон в этой команде при такой игре.
mf7rhz4m36mv
mf7rhz4m36mv
вчера в 17:24
А сколько было разговоров как он в Европе будет совершенствоваться.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
А чего от него ждали, чего-то заоблачного? Ну надо было меня спросить, я бы сказал- чего он стоит... А теперь, цена на него не сапоставима с его нынешним состоянием. Никто не знает, каким он вернется, поэтому на сегодня, он столько не стоит, да и раньше не стоил. Не знаю, кто его брал и как оценивал, нo, видимо, точно не большой футбольный спец, потому что, ясно было с самого начала, что не потянет избалованный ребенок на чужбине... Все данные были против него- физика, моральное состояние, неготовность к серьезной взрослой жизни за бугром и тп.

Сразу сказал, как только его купили- ПЕРЕПЛАТИЛИ!!! Ну не готов он к темпераментному испанскому футболу, и вообще к жизни в Европе. По себе помню, как приехал в Германию- сразу окунулся в другую жизнь: язык, работа, климат, другие законы, никого из близких, и еда непривычная, чужая. Так я был уже взрослый, самостоятельный человек, и то, было невероятно сложно. А Заха- мальчишка, фактически ребенок- как называл его А.Воронин...
9mwcdrgf7f89
9mwcdrgf7f89
вчера в 17:10
Испанцы уже наверняка не рады такому приобретению.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:06
Здоровья мальчишке, но Глушенков показал, что можно и здесь цепляться за высоту
lotsman
lotsman
вчера в 17:03
Сыграл в 40 турах, по 10 - 15 мин. в каждом. Один гол за весь сезон. Не такого ожидали от Арсена.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40
Ещё один не состоявшийся игрок .
Уж больно хрустальный .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
А сезон даже не начался....печально
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
К сожалению это минимум. А реально после такой операции 4-5 месяцев. Потом месяц для набора формы. В этом году не сыграет точно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:06
Как ни прискорбно , думаю карьере его в испании не состоятся
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:03
Здоровья сборнику РФ!
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