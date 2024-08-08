Захарян может пропустить три месяца

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вчера, 15:50

В пресс-службе «Реала Сосьедад» назвали сроки восстановления полузащитника сборной России .

Мы рассчитываем, что Захарян восстановится в течение трёх месяцев.

Вчера Арсена выписали из больницы.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. В прошедшем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл за испанский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermrakt оценивает россиянина в 18 миллионов евро.