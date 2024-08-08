Кафанов: «Сафонов не выручил ПСЖ в игре со „Штурмом“, но грубо не ошибся»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» оценил дебют вратаря ПСЖ за французский клуб и высказался об игре голкипера «Штурма» .

Сафонов и Худяков точно не провалили матч. Вопрос их адаптации в команде занимает определённое количество времени. В этой игре не было так много моментов, чтобы Матвей успел удивить тренерский штаб ПСЖ . Но в первую очередь тренер вратарей смотрит на надёжность, а в этой игре Сафонов был достаточно надёжен.

Болельщики критиковали после игры? В пропущенных мячах он не виноват. Первый гол — это выход один на один. Матвей не выручил команду, но это не его вина была. Второй гол был в дальний нижний угол, очень хорошо пробили! Здесь тоже не ошибка голкипера. Можно сказать, что в этих моментах не выручил Сафонов, но и грубых ошибок не было, смотрелся уверенно. Адаптация зависит от игровой практики. Как таковой практики у них не было и поэтому, я считаю, что процесс адаптации не закончен.

Худяков? Отсутствие игровой практики всегда сказывается. Важно, чтобы вратарю доверяли. Голкипер за счёт тренировочного процесса может находиться в хорошей форме, но отсутствие игровой практики ему не позволит показать то, что он может. Я думаю, что Худяков сейчас в хорошей форме. Он ведь постоянно тренировался, но играл мало.