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Кафанов: «Сафонов не выручил ПСЖ в игре со „Штурмом“, но грубо не ошибся»

вчера, 12:38
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил дебют вратаря ПСЖ Матвея Сафонова за французский клуб и высказался об игре голкипера «Штурма» Даниила Худякова.

Сафонов и Худяков точно не провалили матч. Вопрос их адаптации в команде занимает определённое количество времени. В этой игре не было так много моментов, чтобы Матвей успел удивить тренерский штаб ПСЖ. Но в первую очередь тренер вратарей смотрит на надёжность, а в этой игре Сафонов был достаточно надёжен.

Болельщики критиковали после игры? В пропущенных мячах он не виноват. Первый гол — это выход один на один. Матвей не выручил команду, но это не его вина была. Второй гол был в дальний нижний угол, очень хорошо пробили! Здесь тоже не ошибка голкипера. Можно сказать, что в этих моментах не выручил Сафонов, но и грубых ошибок не было, смотрелся уверенно. Адаптация зависит от игровой практики. Как таковой практики у них не было и поэтому, я считаю, что процесс адаптации не закончен.

Худяков? Отсутствие игровой практики всегда сказывается. Важно, чтобы вратарю доверяли. Голкипер за счёт тренировочного процесса может находиться в хорошей форме, но отсутствие игровой практики ему не позволит показать то, что он может. Я думаю, что Худяков сейчас в хорошей форме. Он ведь постоянно тренировался, но играл мало.

Напомним, вчера ПСЖ и «Штурм» сыграли вничью в товарищеском матче.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:33
Как говорил..Сергей Иванович Ломанов (великий и легендарный игрок Енисея и Сборной СССР и ВСЕГО Мирового хоккею с мячом)...."если я в штрафной, то для меня вратаря не существует!"...."если же голкипер поймал или отбил-это говорит только об одном-о слабости нападающего!"
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:11
Выход 1 на 1, который он пропустил между ног. Естественно его будут критиковать
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:52
Париж уже не тот, что когда-то…
lotsman
lotsman
вчера в 12:44
Было бы конечно здорово, если бы он отстоял на ноль первый матч. Сейчас тренер выбирает основного вратаря и хорошо отстоять матч, это очень важно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44, ред.
Да пох, все равно лавку греть ему как бы не сыграл
Гость
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