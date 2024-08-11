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В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

вчера, 15:45

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали, как проходит процесс восстановления полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Арсен уже приступил к тренировкам и восстановлению. Ожидаем, что полное восстановление займёт два-три месяца.

Напомним, 7 августа Захаряна выписали из больницы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rudokor (раскрыть)
вчера в 19:29
Спрашивать надо у тех, кто его брал, да еще за такие деньги...
Rudokor
Rudokor
вчера в 19:14
Хотелось бы спросить у тех, кто долго пиарил бездарного игрока, как у них дела.
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:15
Полностью согласен!!!
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:09
Здравствуйте! Да все было понятно еще прошлой осенью, когда у Захаряна началось то одно, то другое, но только не результативные действия на поле.

А наши комментаторы и журналисты все давали авансы и кормили обещаниями. По итогу, Захарян оказался пустышкой и чем быстрее Сосьедад его сплавит, тем будет лучше для клуба.
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 16:59
Добрый день!!!
Его популярности может позавидовать сам пистон!!!
Ну а если серьезно, то не хочется лишний раз писать про этого пацанёнка- переоцененного и перехваленного. Жаль, что за год проведенный в Испании, пацанчик, так и не повзрослел... А ведь, пора бы уже.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:30
Уже предвкушении, как Арсен будет выходить на 5 минут в конце встречи и журналисты будут считать количество его касаний.

Становится хрустальным чемоданом без ручки: и с собой не взять и дома не оставить. Незаменимый игрок.

Переход Захаряна в Испанию - самое переоцененное событие нашего футбола.
Uberboss
Uberboss
вчера в 16:15, ред.
В ведущий чемпионат поехал поболеть, как игрок он там совершенно никакой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
надеюсь, вернется к лучшей форме.
если каждый сезон в топ-5 чемпионаты будут уезжать 1-2 молодых росс. игрока
лет через 5-7 количество перейдет в качество.
главное не говорить сам себе и людям, а зачем переходить в условный алавес если я играю за великий Спартак, Динамо, Зенит, ЦСКА и т.д....
вернуться, как свое время Кержаков, они всегда успеют.
пусть познают и порезвятся в ведущих чемпионатах.
Гость
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