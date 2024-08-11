В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали, как проходит процесс восстановления полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Арсен уже приступил к тренировкам и восстановлению. Ожидаем, что полное восстановление займёт два-три месяца.
Напомним, 7 августа Захаряна выписали из больницы.
А наши комментаторы и журналисты все давали авансы и кормили обещаниями. По итогу, Захарян оказался пустышкой и чем быстрее Сосьедад его сплавит, тем будет лучше для клуба.
А наши комментаторы и журналисты все давали авансы и кормили обещаниями. По итогу, Захарян оказался пустышкой и чем быстрее Сосьедад его сплавит, тем будет лучше для клуба.
Его популярности может позавидовать сам пистон!!!
Ну а если серьезно, то не хочется лишний раз писать про этого пацанёнка- переоцененного и перехваленного. Жаль, что за год проведенный в Испании, пацанчик, так и не повзрослел... А ведь, пора бы уже.
Его популярности может позавидовать сам пистон!!!
Ну а если серьезно, то не хочется лишний раз писать про этого пацанёнка- переоцененного и перехваленного. Жаль, что за год проведенный в Испании, пацанчик, так и не повзрослел... А ведь, пора бы уже.
Становится хрустальным чемоданом без ручки: и с собой не взять и дома не оставить. Незаменимый игрок.
Переход Захаряна в Испанию - самое переоцененное событие нашего футбола.
Становится хрустальным чемоданом без ручки: и с собой не взять и дома не оставить. Незаменимый игрок.
Переход Захаряна в Испанию - самое переоцененное событие нашего футбола.
если каждый сезон в топ-5 чемпионаты будут уезжать 1-2 молодых росс. игрока
лет через 5-7 количество перейдет в качество.
главное не говорить сам себе и людям, а зачем переходить в условный алавес если я играю за великий Спартак, Динамо, Зенит, ЦСКА и т.д....
вернуться, как свое время Кержаков, они всегда успеют.
пусть познают и порезвятся в ведущих чемпионатах.
если каждый сезон в топ-5 чемпионаты будут уезжать 1-2 молодых росс. игрока
лет через 5-7 количество перейдет в качество.
главное не говорить сам себе и людям, а зачем переходить в условный алавес если я играю за великий Спартак, Динамо, Зенит, ЦСКА и т.д....
вернуться, как свое время Кержаков, они всегда успеют.
пусть познают и порезвятся в ведущих чемпионатах.