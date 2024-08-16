Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Гудмундссон в ближайшее время пополнит состав «Фиорентины»

16 августа 2024, 13:33

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон переходит в «Фиорентину».

Сообщается, что футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «фиалками».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Диас останется в «Ливерпуле»
16 августа
«Ренн» намерен подписать защитника «Барселоны»
16 августа
Нападающий «Астон Виллы» переходит в «Саутгемптон»
16 августа
«Хоффенхайм» перехватил у «Лестера» нападающего «Байера»
16 августа
Слухи«Ипсвич» хочет приобрести одного из лидеров «Блэкберна»
16 августа
СлухиМолодой игрок «Манчестер Сити» привлёк внимание «Аякса» и «Венеции»
16 августа
Все комментарии
drug01
drug01
16 августа в 13:52
Фиорентина это хороший клуб там он будет доволен своей игрой
Валерыч
Валерыч
16 августа в 13:51
Гудмундссон - весьма приличный, опытный нападающий. Между прочим, является единственным игроком в истории сборной Исландии, оформившим два хет-трика в матчах за национальную команду. А не так давно фиалки подписали известного кипера Де Хеа и марокканского полузащитника Ричардсона. который попытается доказать, он ещё "не сбитый лётчик". Пришёл новый, молодой и амбициозный тренер Раффаэле Палладино.
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 