Гудмундссон в ближайшее время пополнит состав «Фиорентины»

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон переходит в «Фиорентину».
Сообщается, что футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «фиалками».
Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон переходит в «Фиорентину».
Сообщается, что футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «фиалками».
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!
Всё это может говорить о том, что возможно, руководство "Фиорентины" взяло курс на усиление команды в связи с приближающемся 100-летием клуба (2026), чтобы взять третье скудетто в своей истории. Удачи "фиалкам", пусть расцветают на радость своим болельщикам!