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Винисиус может перейти в один из 4-х клубов Саудовской Аравии в 2025-м

вчера, 09:09

Суверенный фонд Саудовской Аравии ведёт переговоры с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором о трансфере в лигу в 2025 году.

Нападающий сможет выбрать один из четырёх клубов: «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Бразильцу готовы заплатить миллиард евро и более за 5 лет.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:21
лярд за пять лет.. 200 миллионов в год.. Ни один человек в мире не откажется от такого сумасшедшего контракта. Вини уже выиграл пару ушастых чашек в Европе и всем доказал что ничем не хуже а я бы даже сказал что он круче Мбаппе. Так что от миллиарда евро еще никто в мире не отказывался.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:02
Надо ему уходить из Реала, Мбаппе ему не даст играть. Конфликт с ним неизбежен, а в СА хоть бабла заработает. В сборную его и оттуда вызывать будут.
Брулин
Брулин
вчера в 12:45
Винисиус, как истый бразилец, не обременен какими-то статусными трофеями, которые ему навязывают...бабло - единственное, что чтит и уважает каждый бразильский игрок....в Бразилии, - еврокубки - не котируются, там битва за свой чемпионат и за чемпионат Мира...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:49
Его потенциал, это выиграть золотой мяч, да и дело не совсем в этом, его задача помочь сборной выиграть ЧМ в будущем , а чтобы поддерживать высокий уровень, СА не подходящее место
bwr3kz775tee
bwr3kz775tee
вчера в 10:19
Переход Винисиуса Жуниора в один из четырёх клубов Саудовской Аравии в 2025 году является важным событием в мире футбола. Этот трансфер свидетельствует о стремлении игрока к новым вызовам и возможности проявить себя в другой лиге.
С одной стороны, переход в клуб Саудовской Аравии может быть рискованным шагом для Винисиуса, так как он покидает один из самых престижных клубов мира — «Реал Мадрид». Однако, учитывая его желание развиваться и конкурировать на высоком уровне, этот переход может стать для него шансом показать свои навыки и способности в новой обстановке.
С другой стороны, клубы Саудовской Аравии предлагают выгодные условия для игроков, включая высокие зарплаты и возможность участвовать в социальных мероприятиях. Это может привлечь многих звёзд мирового футбола, таких как Винисиус, которые ищут новые вызовы и возможности для роста своей карьеры.
В целом, переход Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии в 2025 году является интересным и перспективным для всех сторон. Это может привести к созданию новых возможностей для развития футбола в регионе и демонстрации талантов молодых игроков на международной арене.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:50
Вини ещё не победил расизм.. Какая Аравия.. 😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:10
Пусть по очереди играет за всех, чтоб никому обидно не было
Гость
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