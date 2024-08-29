Винисиус может перейти в один из 4-х клубов Саудовской Аравии в 2025-м

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вчера, 09:09

Суверенный фонд Саудовской Аравии ведёт переговоры с вингером «Реала» о трансфере в лигу в 2025 году.

Нападающий сможет выбрать один из четырёх клубов: «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Бразильцу готовы заплатить миллиард евро и более за 5 лет.