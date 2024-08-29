Рамсдейл переходит в «Саутгемптон»

Вратарь Аарон Рамсдейл переходит из «Арсенала» в «Саутгемптон».
Сумма трансфера составит 18+7 млн фунтов.
Медосмотр состоится сегодня.
Вратарь Аарон Рамсдейл переходит из «Арсенала» в «Саутгемптон».
Сумма трансфера составит 18+7 млн фунтов.
Медосмотр состоится сегодня.
У нас всегда получаются сложные матчи против "святых", а тут еще усилили их отличным кипером, который еще и будет лезть из кожи в матчах против нас, что бы утереть нос Артете...
Рамсдейлу удачи, надеюсь принесет пользу "святым"
У нас всегда получаются сложные матчи против "святых", а тут еще усилили их отличным кипером, который еще и будет лезть из кожи в матчах против нас, что бы утереть нос Артете...
Рамсдейлу удачи, надеюсь принесет пользу "святым"