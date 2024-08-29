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Рамсдейл переходит в «Саутгемптон»

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Roger Young
Roger Young
вчера в 23:38
Неплохое продолжение карьеры. Может перезапуститься и попробовать себя в топ-клубе позже. Желаю удачи.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:28
Если чесно чисто по человечески жаль Рамсдейла. Вратать вполне приличного уровня, куражистый, харизматичный, с хорошей реакцией, но не подходит требованиям Артеты....
У нас всегда получаются сложные матчи против "святых", а тут еще усилили их отличным кипером, который еще и будет лезть из кожи в матчах против нас, что бы утереть нос Артете...
Рамсдейлу удачи, надеюсь принесет пользу "святым"
5nypkgq942ha
5nypkgq942ha
вчера в 10:15
Переход Аарона Рэмсдейла из «Арсенала» в «Саутгемптон» можно назвать неожиданным. Рэмсдейл покинул лондонский клуб, так как хотел получать больше игрового времени. Возможно, в «Саутгемптоне» он сможет стать основным вратарём.
DXTK
DXTK
вчера в 09:52
давно надо было решить проблему с вратарями
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
В Арсенале что ли перебор вратарей ?
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