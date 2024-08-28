Родри — приоритетная трансферная цель «Реала» на лето 2025 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может вернуться в Испанию.
«Реал» обозначил хавбека в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года.
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри, чтобы сохранить его в составе.
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может вернуться в Испанию.
«Реал» обозначил хавбека в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года.
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри, чтобы сохранить его в составе.
Тогда к Родри ещё и Холланда надо запланировать.
А вот с Мбаппе похоже ошиблись - перегорел Киллиан.
Тогда к Родри ещё и Холланда надо запланировать.
А вот с Мбаппе похоже ошиблись - перегорел Киллиан.