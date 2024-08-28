Родри — приоритетная трансферная цель «Реала» на лето 2025 года

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вчера, 23:06

Полузащитник «Манчестер Сити» может вернуться в Испанию.

«Реал» обозначил хавбека в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри, чтобы сохранить его в составе.