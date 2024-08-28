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Родри — приоритетная трансферная цель «Реала» на лето 2025 года

вчера, 23:06

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может вернуться в Испанию.

«Реал» обозначил хавбека в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри, чтобы сохранить его в составе.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Зачем хотеть ? Он уже Галактика.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:14
Реал хочет снова стать Галактикой?
Тогда к Родри ещё и Холланда надо запланировать.
А вот с Мбаппе похоже ошиблись - перегорел Киллиан.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:12
А что в Бразилии опорника лет 16 за миллионов 80 нет?
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