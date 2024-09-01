В «Ахмате» рассказали, почему приняли решение расстаться с Адиевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах отставки Магомеда Адиева.
Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение.
Ранее сообщалось, что Адиев в ближайшее время может вернуться к тренерской работе.
Для меня Терек, эта та команда, которая забивала стадион Орджоникидзе и гнала клуб вперед своей народной поддержкой. Я буквально жил на этом стадионе, но сегодняшний лизоблюдский позор в лице кадыровских колхозников у руля некогда славной команды тяжело назвать Грозненской командой 🤣🤣🤣
Ну что вы хотите от команды, которой руководит одноклеточная амеба с диформацией речи в лице сына Кадырова? Однако, вы оптимисты.
Болей за МЮ и Барсу. Больше удовольствия получишь))) Это даже Иса понял и отошел от этой недокоманды))) Ларамца)))
Для меня Терек, эта та команда, которая забивала стадион Орджоникидзе и гнала клуб вперед своей народной поддержкой. Я буквально жил на этом стадионе, но сегодняшний лизоблюдский позор в лице кадыровских колхозников у руля некогда славной команды тяжело назвать Грозненской командой 🤣🤣🤣
Ну что вы хотите от команды, которой руководит одноклеточная амеба с диформацией речи в лице сына Кадырова? Однако, вы оптимисты.
Болей за МЮ и Барсу. Больше удовольствия получишь))) Это даже Иса понял и отошел от этой недокоманды))) Ларамца)))
Это не тот Терек, который имел народную любовь. Этот клуб игрушка в руках абсолютно необразованных и некомпетентных сопляков, которых назначили чисто из-за родства с кадыровым. Желаю по итогу этого сезона клубу ахмедик (самый подлый предатель чьим именем назван некогда славный клуб) уйти в фнл и после благополучно сгинуть.
Сгоняя бюджетников на матчи под угрозой увольнения, кадыровские манкурт не добьются развития. Азмедик пхьаж должен сгинуть из профессионального футбола, чтобы не позорить некогда любимый мною клуб. Дай Бог. И Адиев тут не причем. Зря он вляпался в эти фекалии. Магомеду успехов и тренерского развития.
Это не тот Терек, который имел народную любовь. Этот клуб игрушка в руках абсолютно необразованных и некомпетентных сопляков, которых назначили чисто из-за родства с кадыровым. Желаю по итогу этого сезона клубу ахмедик (самый подлый предатель чьим именем назван некогда славный клуб) уйти в фнл и после благополучно сгинуть.
Сгоняя бюджетников на матчи под угрозой увольнения, кадыровские манкурт не добьются развития. Азмедик пхьаж должен сгинуть из профессионального футбола, чтобы не позорить некогда любимый мною клуб. Дай Бог. И Адиев тут не причем. Зря он вляпался в эти фекалии. Магомеду успехов и тренерского развития.
А клуб продолжает лезгинку на грабли.
А клуб продолжает лезгинку на грабли.