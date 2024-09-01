Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Ахмате» рассказали, почему приняли решение расстаться с Адиевым

вчера, 12:39

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах отставки Магомеда Адиева.

Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение.

Ранее сообщалось, что Адиев в ближайшее время может вернуться к тренерской работе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пименов станет спортивным директором
Вчера, 10:35
Гонду: «Мне ещё нужно время для адаптации»
Вчера, 09:49
Гонду сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ
Вчера, 09:20
Семак прокомментировал переход Соболева в «Зенит»
31 августа
Агент Радич высказался о работе Станковича в «Спартаке»
29 августа
Семак оценил игровые качества Гонду
29 августа
Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:02
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    сегодня в 00:52
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 19:15
      - Так и хочется спросить - а когда приглашали, о чём думали?
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 12:58
      Жаль, что не сложилось у него в грозненском клубе.
      А клуб продолжает лезгинку на грабли.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       