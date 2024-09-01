В «Ахмате» рассказали, почему приняли решение расстаться с Адиевым

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вчера, 12:39

Генеральный директор «Ахмата» рассказал о причинах отставки .

Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение.

Ранее сообщалось, что Адиев в ближайшее время может вернуться к тренерской работе.