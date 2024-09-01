В РПЛ произошла вторая отставка

«Ахмат» объявил об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что руководство «Ахмата» сформировало список кандидатов для замены Адиева.
Напомним, 47-летний специалист возглавил грозненцев в апреле 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Вчера в матче 7-го тура РПЛ клуб из Грозного разошёлся миром с «Акроном» и на данный момент занимает 15-е (предпоследнее) место в турнирной таблице.