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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В РПЛ произошла вторая отставка

вчера, 11:40

«Ахмат» объявил об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что руководство «Ахмата» сформировало список кандидатов для замены Адиева.

Напомним, 47-летний специалист возглавил грозненцев в апреле 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Вчера в матче 7-го тура РПЛ клуб из Грозного разошёлся миром с «Акроном» и на данный момент занимает 15-е (предпоследнее) место в турнирной таблице.

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Все комментарии
gorets004
gorets004 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:37
попробуй чеченец откажи рамзану
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:54
Преждевременно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:34, ред.
Второй гроссмейстер положил короля. Хотя я думаю Ахмат играл по вложенным средствам. И там внизу таблицы всё плотненько так пока, никакого кризиса особенного не вижу чтобы тренера менять - 5 раз не проиграли из 7. Но им конечно виднее
112910415
112910415
вчера в 13:56
хлеб тренера не сладок
Dauletbek
Dauletbek ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:52
Вот и я об этом писал...
adekvat
adekvat
вчера в 13:06
От добра, добра не ищут. Надо было в Казахстане оставаться.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:36
Такое бывает в жизни - что то не так, чёрная полоса.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:20
Ни где он в России надолго не приживаеться
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:00
Ну что же! К отставке Адиева и шло я думаю!
AlVi77
AlVi77 ответ juchok (раскрыть)
вчера в 11:46
Факел же, не?
juchok
juchok
вчера в 11:43
а первая кто?
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