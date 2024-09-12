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«СКА-Хабаровск» назначил тренера, с которым клуб выходил в Премьер-Лигу

вчера, 10:40

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Алексей Поддубский.

Контракт со специалистом подписан до конца сезона. С 21 августа он исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого.

Под руководством Поддубского хабаровская команда впервые в истории вышла в РПЛ в сезоне-2016/17, пройдя в стыковых матчах «Оренбург».

После 9 туров клуб с 8 очками занимает 16-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Сашка Охотник
Сашка Охотник
вчера в 11:04
Спасибо братан буду знать теперь
xz875gsskwu5
xz875gsskwu5
вчера в 10:50
Зачем его увольняли?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:43
Опять хотят в РПЛ?
Туда далековато ездить на игры.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сашка Охотник (раскрыть)
вчера в 10:41
https://www.soccer.ru/user/331535/fantasy

Посмотрите сами у себя в профиле, там уже давно семь очков у него. Смотреть следует там, а не по оповещениям в профиле, где изначально могут быть изредка не те начисленные очки. Вопрос закрыт.
Гость
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