«СКА-Хабаровск» назначил тренера, с которым клуб выходил в Премьер-Лигу

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вчера, 10:40

« СКА -Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал .

Контракт со специалистом подписан до конца сезона. С 21 августа он исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого.

Под руководством Поддубского хабаровская команда впервые в истории вышла в РПЛ в сезоне-2016/17, пройдя в стыковых матчах «Оренбург».

После 9 туров клуб с 8 очками занимает 16-е место в Первой лиге.