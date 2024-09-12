«СКА-Хабаровск» назначил тренера, с которым клуб выходил в Премьер-Лигу

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Алексей Поддубский.
Контракт со специалистом подписан до конца сезона. С 21 августа он исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого.
Под руководством Поддубского хабаровская команда впервые в истории вышла в РПЛ в сезоне-2016/17, пройдя в стыковых матчах «Оренбург».
После 9 туров клуб с 8 очками занимает 16-е место в Первой лиге.
Туда далековато ездить на игры.
Туда далековато ездить на игры.
Посмотрите сами у себя в профиле, там уже давно семь очков у него. Смотреть следует там, а не по оповещениям в профиле, где изначально могут быть изредка не те начисленные очки. Вопрос закрыт.
Посмотрите сами у себя в профиле, там уже давно семь очков у него. Смотреть следует там, а не по оповещениям в профиле, где изначально могут быть изредка не те начисленные очки. Вопрос закрыт.