Бывший тренер «Кубани» и «Ротора» вошёл в тренерский штаб «Ахмата»

«Ахмат» объявил о пополнении в тренерском штабе.
Старшим тренером стал бывший рулевой «Кубани», «Москвы», «Мордовии», «Ротора» и других клубов Федор Щербаченко. На посту тренера утверждён белорусский специалист Михаил Мартинович, который уже помогал новому главному тренеру команды Сергею Ташуеву в грозненском клубе в 2023 году.
Тренером-аналитиком назначен тунисский специалист Адель Сасси, ранее также входивший в штаб Ташуева в разных командах.
Еще одним помощником главного тренера стал Андрей Фёдоров, в прошлом игравший за казанский «Рубин», а в тренерской карьере работавший в «Нефтчи» из Ферганы, «Локомотиве» из Ташкента и в командах системы московского «Локомотива».