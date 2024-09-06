Бывший тренер «Кубани» и «Ротора» вошёл в тренерский штаб «Ахмата»

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вчера, 15:47

«Ахмат» объявил о пополнении в тренерском штабе.

Старшим тренером стал бывший рулевой «Кубани», «Москвы», «Мордовии», «Ротора» и других клубов . На посту тренера утверждён белорусский специалист Михаил Мартинович, который уже помогал новому главному тренеру команды в грозненском клубе в 2023 году.

Тренером-аналитиком назначен тунисский специалист Адель Сасси, ранее также входивший в штаб Ташуева в разных командах.

Еще одним помощником главного тренера стал , в прошлом игравший за казанский «Рубин», а в тренерской карьере работавший в «Нефтчи» из Ферганы, «Локомотиве» из Ташкента и в командах системы московского «Локомотива».