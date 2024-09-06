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Бывший тренер «Кубани» и «Ротора» вошёл в тренерский штаб «Ахмата»

вчера, 15:47

«Ахмат» объявил о пополнении в тренерском штабе.

Старшим тренером стал бывший рулевой «Кубани», «Москвы», «Мордовии», «Ротора» и других клубов Федор Щербаченко. На посту тренера утверждён белорусский специалист Михаил Мартинович, который уже помогал новому главному тренеру команды Сергею Ташуеву в грозненском клубе в 2023 году.

Тренером-аналитиком назначен тунисский специалист Адель Сасси, ранее также входивший в штаб Ташуева в разных командах.

Еще одним помощником главного тренера стал Андрей Фёдоров, в прошлом игравший за казанский «Рубин», а в тренерской карьере работавший в «Нефтчи» из Ферганы, «Локомотиве» из Ташкента и в командах системы московского «Локомотива».

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:35
Это конечно хорошо и удачи им,но нужны новички,хоть на сезон в аренду,будет жесткая нехватка в составе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:28
Ну будем посмотреть что они с Ахматом навоюют....
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:12
Круговорот специалистов ... вспоминаем Алекса Фергюсона...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:00
Можно сказать, что назначение Федора Щербаченко и Михаила Мартиновича - это значительный шаг для Ахмата. Важно понимать, как изменения в тренерском штабе вписываются в долгосрочную стратегию клуба. Если руководство клуба имеет четкое представление о развитии команды, новые тренеры могут стать ключевыми фигурами в достижении поставленных целей.
psqtr2tv6ju3
psqtr2tv6ju3
вчера в 15:53
Ташуев знает кого пригласить в свою команду
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