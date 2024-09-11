Дебаты завершены в пользу неудачника. Финалист Лиги чемпионов возглавил странную команду США

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вчера, 15:17

Боятся провала на ЧМ -2026.

Приглашали Клоппа, а получили Почеттино

Наверное, у каждого ребёнка было в детстве, что хочешь один подарок, а получаешь другой. Иногда из-за размаха желаний. Не все родители готовы купить вам «Лего» размером с комнату. Иногда из-за непонимания родителями желаний малышей. Нечто подобное пережили фанаты сборной США по футболу. Они шли за Клоппом. Называли в числе претендентов на работу со сборной Патрика Виейра – кандидата куда хуже, чем Юрген.

В результате получили финалиста Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» Почеттино. Но если твоя команда пригласила человека из «шпор» без трофеев, то вряд ли стоит ждать прорыва. С другой стороны, сборная США не «Челси», где побеждали в АПЛ и еврокубках. Команде хватит достойного выступления на домашнем чемпионате мира через два года. Почеттино взяли, поскольку остальные кандидаты точно были ниже классом и без опыта.

Аргентинские тренеры сейчас в моде. В Колумбии успешно работает Нестор Лоренсо. Вчера вице-чемпион Кубка Америки обыграл обидчика по свежему финалу сборную Аргентины. Легендарный Марсело Бьелса продолжает читать лекции, но также занимается практическим футболом – строит сборную Уругвая. Пока страдает Бразилия, аргентинские тренеры настраивают игру будущим участникам ЧМ . Теперь очередь Почеттино.

В ночь со вторника на среду в США прошли дебаты кандидатов в президенты. Разгромное поражение у бывшего главы государства. Насмешил всех официально опровергнутым заявлением, что мигранты из Гаити едят в небольшом городке соседских кошек и собак. Разумеется, нет никакой охоты на питомцев. Но если кандидат на пост главного менеджера может нести такое, то стоит ли удивляться отказу Клоппа от работы в сборной США ?

У Клоппа, Гвардиолы и Анчелотти будут более интересные приглашения из мира сборных. Надо поставить красивый футбол многим исторически великим национальным командам. Сборная США к ним не относится. У них была секунда славы, когда унизили Англию на ЧМ -1950. Но заразили своей невезучестью британцев, а сами на десятилетия ушли в тень. Теперь вернулись, ведь негоже с такими возможностями не иметь сильной сборной.

Лучшие менеджеры в других видах спорта

Пора поговорить о генеральной причине, почему провалились предыдущие наставники команды США . Хотя у американцев невероятно выстроена спортивная система, которая позволяет побеждать на Олимпиадах в разных видах спорта, они недавно влюбились в футбол. ЧМ -1994 помог, хотя не стал культурным явлением внутри США , как могли рассчитывать. Не было интернета, консервативная публика пропустила мундиаль.

Скорее любви футболу добавили девушки. Американки начали играть в него со школы, а затем подтянулись парни. Именно поэтому женская сборная США сильнее мужской. Но деньги там крутятся смешные, если сравнивать с мужской лигой МЛС , где Месси, Бускетс и Луис Суарес. Некому управлять телевизионным и инфраструктурным богатством. Самые сильные менеджеры идут в американский футбол и баскетбол.

Также нет людей, которые разбираются в футболе. Много историй, когда американцы – Глейзеры в МЮ , Боэли в «Челси», Кронке в «Арсенале», годами допускают глупые ошибки. У них подход ковровой бомбардировки, а надо понимать специфику. Массовость подготовки детей не спасает США от традиционных в таком случае проблем. У Китая тоже спортивная инфраструктура и много населения, но нет сильной национальной команды.

Футбол – искусство, причём более древнее, чем баскетбол или бейсбол. Нужны художники. Нужны главные тренеры, а с ними тоже проблема. В американском футболе такая специфика, что есть огромная команда аналитиков. У каждого аспекта игры свой наставник, кроме главного тренера, который как отец хулиганам. В футболе нужна яркая личность, а все последние рулевые сборной США скучные, как Берхальтер или Клинсманн.

Состав у США заметно лучше, чем результаты

У Почеттино нет харизмы, чтобы справиться с бардаком в «Челси». Он не смог бы спасти и возродить «Манчестер Юнайтед». Но у Маурисио достаточно квалификации, чтобы наладить игру сборной США . У американской команды никогда в истории не было настолько сильного главного тренера, как Почеттино. Клинсманн ужасный наставник для сборной на любом континенте. Юргену дали 98 поединков, но немец ничего не изменил.

Сборная США совсем не волевая. На домашнем Кубке Америки для выхода из группы им достаточно было переиграть команду Доминиканской Республики. Соперник слабый и знакомый, играли на родной земле. Результат – поражение 1:2. Также проиграли уругвайцам, а поведение звёзд команды США вызвало вопросы. Речь о странной команде, где даже новый «Капитан Америка» Пулишич не всегда умеет вести себя достойно.

Им не хватает великолепного голкипера. После Ховарда не нашлось сопоставимого по классу вратаря. Проблема, ведь даже Аргентину выручает Мартинес. Подрастает 18-летний Кочен из «Барселоны», но у него мало опыта. Зато многие футболисты получают практику в топ-5. Пулишич представляет «Милан», будет в Лиге чемпионов. Форвард Балогун – напарник Головина в «Монако», тоже сыграет в турнире в обновлённом формате.