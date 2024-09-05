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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Грищенко покинул «Балтику»

вчера, 16:29

Александр Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики».

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Сейчас «бело-синие» идут на 6-м месте в Первой лиге.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:23
Слухи прочили в главные тренеры Талалаева .
Посмотрим, бывает ли дым без огня. А может предложить Мостовому? Он сам считает себя лучшим тренером. Впрочем ему подавай сразу Спартак....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:21
Ну , что ж ждём назначение нового ГТ - обычно у команд в такой период бывает подъём...
t3d2fryu28d8
t3d2fryu28d8
вчера в 16:32
Сразу было понятно, что это временный вариант
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