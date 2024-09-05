Грищенко покинул «Балтику»

Александр Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики».
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Сейчас «бело-синие» идут на 6-м месте в Первой лиге.
Александр Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики».
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Сейчас «бело-синие» идут на 6-м месте в Первой лиге.
Посмотрим, бывает ли дым без огня. А может предложить Мостовому? Он сам считает себя лучшим тренером. Впрочем ему подавай сразу Спартак....
Посмотрим, бывает ли дым без огня. А может предложить Мостовому? Он сам считает себя лучшим тренером. Впрочем ему подавай сразу Спартак....