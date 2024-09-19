Гол Николсона помог «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»

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вчера, 22:37

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (4:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил нападающий «Спартака» Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник Роман Зобнин удвоил преимущество московского клуба. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин отправил мяч в свои ворота. На 68-й минуте нападающий самарского клуба Владислав Шитов забил гол престижа. На 87-й минуте Печенин был удалён с поля. На 89-й минуте голом отметился защитник «Спартака» Рикарду Мангаш.

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе А (9 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (0 очков).