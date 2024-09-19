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Гол Николсона помог «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»

вчера, 22:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (4:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил нападающий «Спартака» Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник Роман Зобнин удвоил преимущество московского клуба. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин отправил мяч в свои ворота. На 68-й минуте нападающий самарского клуба Владислав Шитов забил гол престижа. На 87-й минуте Печенин был удалён с поля. На 89-й минуте голом отметился защитник «Спартака» Рикарду Мангаш.

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе А (9 очков), «Крылья Советов» занимают 4-е место (0 очков).

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 06:40
Господа скажите как вам Мангаш? Уснул просто после первого тайма хотел его глянуть))
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Дружище- это было просто замечательно!!!!!!!)))))))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:22
Причем, что особенно смешно, что некоторые из них пытаются меня потроллить, цитируя, отдельные мои высказывания. Наивные люди, мне жаль их...)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:14, ред.
в нашей группе борьба за плей - офф самая острая, у Спартака - 9 очков, динамо - 8, махачкалинское динамо - 7...что хочется тут отметить, почему вчера тренер Махачкалы не поменял вратаря перед серией пенальти, если каждое игровое очко может стоить команде вылет из пути рпл в путь регионов ( а это вообще не самый лучший вариант для любой команды и быстро вылететь из кубка в условном Владивостоке может и Московский Спартак и динамо. так что считаю тренер Махачкалы вчера совершил ошибку не поставив на пенки основного киппера, игроки бело - голубых легко пробивали вратаря махачкалинского динамо даже по центру ворот
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:07
всех КБ с победой! групповая стадия кубка России помогает тренерам команд давать игровое время всем футболистам, что находятся в обойме клубов ( самое главное игроки находятся в игровом тонусе и всё это обходится без лишних скандалов " игрок - тренер" из- за отсутствия игрового времени на футбольном поле. благодаря этому сегодня вспомни, что Рома Зобнин умеет играть в футбол и ювелирно забивать мяч как бильярде...игровая практика необходима и Пруцеву, который присел на банку под Умяровым, Мартинс так вообще один из лучших игроков группового этапа фонбет кубка России😂 Николсон хочет побороться за место в составе и это радует, до зимнего трансферного окна быть с одним нападающим ( Угальде) для нас был бы не лучший вариант. Дуарте наконец после травмы дебютировал в этом сезоне за Спартак, парагвайцу как и ямайцу чтобы не покинуть команду этой зимой есть что доказывать Станковичу... Зиньковский снова игру провалил, если Антон не прибавит с ним Амарал наверняка будет прощаться...не понравилось сегодня как игроки побежали добивать крылья при счёте 4-1, а Самара уже была вдевятером ( тут конечно легионеры наши хотели отлечиться перед главным треном)
112910415
112910415
вчера в 23:56
Это было хорошо!
Futurista
Futurista
вчера в 23:48
Анонимы недруги пожаловали на ветку)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:37
Спартачей с победой, а самарцам нынче на два фронта силёнлк явно не хватает.
f296y4czwvm9
f296y4czwvm9
вчера в 23:34
Игра в поддавки, деградация нашего футбола налицо. Пять защитников КС остолбенело позволят забивать спартаку первый и второй гол, даже не дернувшись. Зажигательная игра у спартака получается только с КС, Ростовом и Химками, которые совсем не сопротивляются. А с Оренбургом, Динамо Мах. и Ахматом, которые сопротивляются, почему-то нет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:25
Маркиньос с Зобниным на второй гол отлично разыграли, понравилось, даже подумалось может этот парень не пропащий, ну а Зоба по ходу свой лимит голов исчерпал на этот сезон, второй момент запорол просто бездарнейше, как можно так бить по мячу и называть себя футболистом не понятно.

В целом вот когда есть желание игра идёт, но у Спартака желание возникает только через два на третий в лучшем случае и это проблема, и её не может решить человек на посту главного тренера. В этот раз желание обусловлено пониманием что ещё одного беззубого матча команде и тренеру просто не простят. Деферамб петь не буду, пока стабильно хорошей игры не будет от матча к матчу, не результата, а именно игры, с желанием, с самоотдачей на скорости и с какими то нестандартными решениями в атаке.

Не вижу я всё равно в этом тренере творца великих побед, локальных да, но не великих. Сегодня кадр зацепил как он сидит в газон смотрит вместо того чтобы за игрой наблюдать, кажется странной такая отрешённость на фоне имеющихся проблем и работы.
ABir
ABir
вчера в 23:12
Если со Спартаком не играть в автобус или в глухую оборону, то шансов не проиграть остается очень мало.
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:08, ред.
С победой любимую команду!Вышел резерв,сыграли как могли.Николсон не плох,но может лучше.Зорин понравился.Абена и Мартинс в порядке.Маркиньос,Хлусевич и особенно Зиньковский,просто деревянные,который матч доказывают это.Но Дэян практику всем даёт.Особенно пожелаю здоровья Максиму Витюгову!А так готовимся к дерби.Красно-Белых обнял!Всем остальным добра.
матос
матос
вчера в 23:04
Спартак с победой! Самаре удачи в дальнейшем.
Capral
Capral
вчера в 23:01
Всех болельщиков КБ с красивой и убедительной победой!!! После 1-го тайма переключил на Атлетико-Ляйпциг, поэтому, двух мячей от команд не видел, но по 1-му тайму впечатление имею, о чем и написал по ходу игры... Меня лично, порадовал не только счет и результат, а исключительно игра Спартака- зажигательная, умная, быстрая и что очень важно- нестандартная, то-есть, без тошнотворных, легко читаемых навесов и забросов. Временами, Спартак напоминал, тот, великолепный Спартак-80х, который невозможно забыть и который радовал глаз, своей искрометной, комбинационной игрой!!!!!!! Очень важно закрепить игру, её рисунок и стиль. А пока- всех болельщиков Спартака, Величайшего и Славного советского Клуба с победой, которая, как я думаю и очень хочу- внушает оптимизм!!!!!!! Не сбавляй обороты, Спартак, и помни- свою Прекрасную советскую Историю!!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:55
Мангаш пока не в своей тарелке ,хоть и забил . Но уже видно ,что этот игрок не уровня Барко . За такую-то цену чего можно ожидать ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:52
Всех наших с победой ! Хлусевича и Зинку пора сажать на лавку ,и надолго . Литвинова тоже !Какое счастье ,что ещё Умярова не было .
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:50
Спартак и болельщиков с уверенной Победой!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:49
Всех нас спартаковцев с Победой...!!!. Убедительной победой. Команда двигалась и играла с удовольствием.
Порадовал Николссен...вроде реанимация его удет успешно , а так же уверенная игра Литвинова в центре обороны , да и в целом всех игроков выходившим на поле за исключением Хлусевича. Задеревенел парень....
Ну а теперь ждем воскресное дерби с динамо. Матч я думаю может получиться интересным , так как основы двух команд отдохнули.
Futurista
Futurista
вчера в 22:38
Спартак с победой!...отличный результат!...
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