Дубль Вирца помог «Байеру» разгромить «Фейеноорд» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:35

«Фейеноорд» проиграл «Байеру» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 5-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На 30-й минуте защитник Алехандро Гримальдо удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте Вирц довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер отправил мяч в свои ворота.

В следующем матча Лиги чемпионов «Фейеноорд» сыграет против «Жироны», а «Байер» встретится с «Миланом».