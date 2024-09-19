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Дубль Вирца помог «Байеру» разгромить «Фейеноорд» в Лиге чемпионов

вчера, 21:35
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)0 : 4Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Фейеноорд» проиграл «Байеру» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 5-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На 30-й минуте защитник Алехандро Гримальдо удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте Вирц довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер отправил мяч в свои ворота.

В следующем матча Лиги чемпионов «Фейеноорд» сыграет против «Жироны», а «Байер» встретится с «Миланом».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:07
с детства за Байер болею
ssspartak
ssspartak ответ UncleZack (раскрыть)
сегодня в 00:37
Согласимся, но стоит начать отсчет не от лейпцига ,а от фейеноорда тогда))
4tntykh5ha9r
4tntykh5ha9r
сегодня в 00:06
Радует победа Монако, Головин должен себя проявить лучше....
112910415
112910415
вчера в 23:16
Могут, могут, молодцы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:34
Байер стартовал в ЛЧ уверенно! Молодцы! Думаю пошумят в этом розыгрыше. Команда симпатичная и играет в красивый футбол. Могут далеко зайти.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:28
Фармацевты разобрали Фейеноорд на таблетки))
ztf9k7q2ces7
ztf9k7q2ces7
вчера в 22:24
Очень солидная победа Байера.
UncleZack
UncleZack ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:48
Не получится,проиграли Лейпцигу недавно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:46
Вирц в хорошей форме,опять забивает мячи.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:45
Байер решил сделать очередной заход на беспроигрышную серию)))
матос
матос
вчера в 21:39
Аптекари еще в 1м тайме нокаутировали голландцев))) Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
Комментатор так восхвалял тот пас Бонифэйса на Фримпонга! (по-моему второй гол) А мне показалось, что это случайно мяч отскочил) У кого какие мысли??
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:38
В первом тайме уже все решили!))
Хотя голландцы первые минут 15 хорошо давили и даже гол забили, но в итоге 0:4))
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