Дебютный гол Миранчука за «Атланту» принёс ничью в матче с «Интер Майами»

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вчера, 08:17

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

На 29-й минуте гости повели после гола Давида Руиса. На 56-й хозяева поля отыгрались усилиями Сабы Лобжанидзе. Леонардо Кампана на 59-й вывел команду из Флориды вперёд. На 84-й счёт сравнял Алексей Миранчук, забив красивым ударом.

В составе клуба из Майами во втором тайме на поле появились Лионель Месси (61-я минута), Жорди Альба (67-я) и Луис Суарес (80-я).

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции (32 очка). «Интер Майами» лидирует (63 балла).