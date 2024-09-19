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Дебютный гол Миранчука за «Атланту» принёс ничью в матче с «Интер Майами»

вчера, 08:17
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

На 29-й минуте гости повели после гола Давида Руиса. На 56-й хозяева поля отыгрались усилиями Сабы Лобжанидзе. Леонардо Кампана на 59-й вывел команду из Флориды вперёд. На 84-й счёт сравнял Алексей Миранчук, забив красивым ударом.

В составе клуба из Майами во втором тайме на поле появились Лионель Месси (61-я минута), Жорди Альба (67-я) и Луис Суарес (80-я).

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции (32 очка). «Интер Майами» лидирует (63 балла).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 14:18
Согласен с Вами! Тоже щас посмотрел! В его стиле!Сместился к штрафной с края и с левой путину снял с девятки! Никто не взял бы думаю!
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 12:37
Для автора гола вдвойне приятно, что он на глазах лучшего футболиста в истории забил его команде левой ногой в дальний угол, как это обычно делал сам гений футбола.
adekvat
adekvat
вчера в 11:52
С почином, так держать.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:49
Красивейший гол, плюс создал ещё много моментов - молодец!
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:10
Какой дебютный матч??? Уже четвёртый в МЛС.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 11:08
О каком дебютном матче Миранчука тут пишут??? Это уже четвёртый его матч. А вот гол дебютный.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:06
Молодец Миранчук, забил сильнейшей команде чемпионата такой важный гол.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:54
Месси опечален - он проиграл конкуренцию Миранчуку.
qdxv2q845qka
qdxv2q845qka
вчера в 10:52
Стоит поздравить Миранчука с забитым голом в первой же игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ s2x33sc6njcb (раскрыть)
вчера в 10:12
если Миранчук не сбавит в себя требования, и будет работать как следует, таких голов будут много...возможно, за 4 года забьет от 100...
Интеру забил без сопротивления ))
но таких голов Миранчука были в матчах в РПЛ, и даже в Серии А за Аталанту.
волшебная левая нога!
Мартино сыграл без Месси, Суареса, Альбы и Бускетса в старте.
впереди важные матчи с более сложный соперниками и сразу же плей офф.
надеюсь, до плей офф Интер возьмет еще один трофей, как команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярнлм чемп...
до прихода Месси и его друзей Интер Майами была 29 команда в МЛС и клубом без трофеев...сейчас лидер чемпионата и обладатель кубка лиги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Команда отобрала очки у лидера, игрок увидел вживую легенд...
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 09:52
Всё контракт ,вложение отбили!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:46
Стабильность признак мастерства... А хороший дебют ещё ничего не значит. Как раз стабильности Миранчуку всю карьеру и не хватало, особенно в итальянской ее части. Хотя, возможно, МЛС и окажется его лигой. Время покажет...
85yewmypgz4g
85yewmypgz4g
вчера в 09:36
Лёха красавчик, хороший мяч забил
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:28
Мои поздравления с хорошим дебютом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:27, ред.
Ничья тоже в плюс когда главные преследователи Интер Майам проиграли свои матчи)))
s2x33sc6njcb
s2x33sc6njcb
вчера в 09:23
Сколько еще таких голов будет ....
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:22
Отличный гол от Миранчука.. 👍
Сп62
Сп62
вчера в 09:20
Алексея с почином. Так держать.
3qjc96arfqg2
3qjc96arfqg2
вчера в 09:20
Всё, задачу свою выполнил: остановил команду великого Месси.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:59
Ну хотя бы так, пока легенда в США нужно делать вещи, потом уедет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:56
Ну, молодец! Лишь бы не сдулся.
амурец
амурец
вчера в 08:49, ред.
Молодеу Миранчук забил гол правда не ахти в какой лиге но все же, а Месси ну это Месси где надо порешать, Месси сразу проподать, даже в любительской лиге
lotsman
lotsman
вчера в 08:40
Хороший дебют. Забитый гол в первом матче, это очень хорошо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:34
Леха > Лео
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:30
Отличный дебют получился у Миранчука. Дай Бог так в каждом матче.
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:22
Хорошее начало. В том же духе и дальше!
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