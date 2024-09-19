Дебютный гол Миранчука за «Атланту» принёс ничью в матче с «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).
На 29-й минуте гости повели после гола Давида Руиса. На 56-й хозяева поля отыгрались усилиями Сабы Лобжанидзе. Леонардо Кампана на 59-й вывел команду из Флориды вперёд. На 84-й счёт сравнял Алексей Миранчук, забив красивым ударом.
В составе клуба из Майами во втором тайме на поле появились Лионель Месси (61-я минута), Жорди Альба (67-я) и Луис Суарес (80-я).
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции (32 очка). «Интер Майами» лидирует (63 балла).
Интеру забил без сопротивления ))
но таких голов Миранчука были в матчах в РПЛ, и даже в Серии А за Аталанту.
волшебная левая нога!
Мартино сыграл без Месси, Суареса, Альбы и Бускетса в старте.
впереди важные матчи с более сложный соперниками и сразу же плей офф.
надеюсь, до плей офф Интер возьмет еще один трофей, как команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярнлм чемп...
до прихода Месси и его друзей Интер Майами была 29 команда в МЛС и клубом без трофеев...сейчас лидер чемпионата и обладатель кубка лиги.
Интеру забил без сопротивления ))
но таких голов Миранчука были в матчах в РПЛ, и даже в Серии А за Аталанту.
волшебная левая нога!
Мартино сыграл без Месси, Суареса, Альбы и Бускетса в старте.
впереди важные матчи с более сложный соперниками и сразу же плей офф.
надеюсь, до плей офф Интер возьмет еще один трофей, как команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярнлм чемп...
до прихода Месси и его друзей Интер Майами была 29 команда в МЛС и клубом без трофеев...сейчас лидер чемпионата и обладатель кубка лиги.