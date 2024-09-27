Полузащитник Борха Мартинес пополнил состав клуба «СКА-Хабаровск».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Химнастик» из 3-го испанского дивизиона.
Полузащитник Борха Мартинес пополнил состав клуба «СКА-Хабаровск».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Химнастик» из 3-го испанского дивизиона.
К тридцатому году Хабаровск переименуют в Нью-Васюки, а Борха Мартинес станет почётным гражданином города и мэром.
К тридцатому году Хабаровск переименуют в Нью-Васюки, а Борха Мартинес станет почётным гражданином города и мэром.