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«СКА-Хабаровск» усилился воспитанником «Атлетико»

вчера, 12:44

Полузащитник Борха Мартинес пополнил состав клуба «СКА-Хабаровск».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Химнастик» из 3-го испанского дивизиона.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:52
Ну всё... в этом сезоне СКА выиграет кубок и выйдет в РПЛ, на следующий год станет чемпионом, на, а потом соответственно лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
К тридцатому году Хабаровск переименуют в Нью-Васюки, а Борха Мартинес станет почётным гражданином города и мэром.
Вещий
Вещий
вчера в 13:05
Это надо же куда его занесло..... а вот усилит или нет вопрос
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:59
А как звучит... У нас в медиа лиге сильнее игроки...
Гость
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