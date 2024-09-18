Остались без пасов Промеса, сейвов Сафонова и голов Чалова. Главные футбольные потери РПЛ

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вчера, 16:27

В лиге стало меньше звёзд.

Квинси Промес

«Спартак» с радостью бы продлил соглашение с Промесом, но Квинси светит много лет в тюрьме. Вингер попал в ДТП на сборах и бежал с места происшествия. В результате его не выпустили из ОАЭ . «Спартак» до сих пор не нашёл адекватную замену, Маркиньос намного слабее, как и любой другой человек, игравший слева. Для РПЛ и «Спартака» печальная история падения Промеса в яму с криминалом – потеря. Один из сильнейших легионеров в истории оказался немного Уолтером Уайтом. Только Промесу не нужны были деньги на лечение, связался с криминалом из-за глупости и жадности, иных мотивов суд не нашёл. Промес ждёт экстрадиции и играет во второй лиге ОАЭ .

Матвей Сафонов

Сафонову выбрали неудачный для развития карьеры клуб. Пока в ПСЖ Доннарумма, Матвей в запасе. Разве что повлияют травмы Джанлуиджи. В Париже плохо относились к запасным голкиперам. Печально наблюдать, как Сафонов тратит драгоценное время. Понятно, что ждёт ухода Доннаруммы. Возможно, итальянец окажется в «Манчестер Сити» через год. Но что случится, если «горожан» выбросят в Чемпионшип? Сафонов зря выбрал ПСЖ . Зато «Краснодар» получил неплохие деньги, 20 миллионов евро делают Матвея рекордсменом среди российских голкиперов.

Хуниор Алонсо

Ещё один важный для «Краснодара» человек. Алонсо так хотел уехать, что «горожане» пошли на уступки. Опытный парагваец играл здорово, оборона южан стала надёжнее. Алонсо был лидером, как и Сафонов. Теперь оба не живут в Краснодаре. Хуниор вернулся в Бразилию, выступает за «Атлетико Минейро». Клуб бывшего форварда «Зенита» Халка заплатил всего 1.1 миллиона евро за футболиста, чья рыночная стоимость в районе 8 миллионов. Не получалось убедить семью Алонсо выбрать вариант в топ-5. Непонятный трансфер. И хотя они нашли толкового Диего Косту в «Сан-Паулу», «Краснодар» потерял лидеров. Ещё повезло, что Агкацев неплохо подменяет в воротах Сафонова.

Фёдор Чалов

Фёдор ни скрывал свои планы. А в ЦСКА не всегда учитывали мнение игрока. Тренер Березуцкий отправлял Чалова в аренду в «Базель», а руководство было не готово отпустить футболиста на пике формы. У Фёдора были разногласия с Гинером. Но в итоге продлил контракт, чтобы не уйти в ПАОК свободным агентом. Обидно, что многие трансферы ЦСКА – Головин в «Монако» или Жирков в «Челси», завязаны на российских владельцах иностранных клубов. У ПАОКа босс из Ростова-на-Дону. Но вряд ли в команде с Оздоевым форварду Чалову будет хорошо. Пока Фёдор в семи матчах отметился только одним голевым пасом, не забивал. У ЦСКА другие форварды, но они не звёзды.

Антон Миранчук

Опытный полузащитник «Локомотива» неожиданно покинул команду. Подозреваем, руководство захотело сократить расходы на зарплаты. Ушли Дзюба, Жемалетдинов и Миранчук, а в основе молодые Батраков, Пиняев и не старый новичок Воробьёв, у которого вряд ли большой оклад. Но Миранчук показал, что играл в футбол не только ради денег. Антон отказался перейти в «Зенит», зато подписал контракт со скромным клубом «Сьон». Команда откровенно слабая, только вернулись в высшую лигу швейцарского футбола после вылета. У «десятки» Миранчука есть шанс стать лидером. Выбрал комфорт в тихом городке для жены и сына, устал от футбольных будней в РПЛ .

Роберт Ренан

Уехал в аренду. Роберт точно пожалел, что выбрал «Зенит». Защитника связывали с самим «Реалом». Сейчас оказался в «Аль-Шабабе», и это сказочная сделка для «Зенита». Получат 3 миллиона евро за год отсутствия человека, который не нужен Семаку в основе. «Зенит» даже Дркушича, удачно сыгравшего на Евро-2024, отправил после подписания в аренду в «Црвену Звезду». Ренан не пробился бы в основу, куда хотят Эракович, Нино, Родригао и Алип. Роберт плохо стартовал в РПЛ , вариант в Саудовской Аравии – способ напомнить о себе скаутам. Важно, чтобы 20-летний центральный защитник не падал в цене, поскольку «Зениту» нужно найти покупателя с большим кошельком.

Виктор Давила

Жена не хотела жить в Москве. Часто клубам РПЛ отказывают именно спутницы игроков. Нельзя заставить футболиста и его близких жить в Москве, если не хотят. Вопрос был лишь в условиях, на которых чилиец Давила уедет. Мексиканцы из «Америки» предлагали странные варианты, вроде выкупа 50 % прав на форварда. А затем согласились на невероятные условия – 7.5 миллионов евро. Эти деньги очень помогут «армейцам», у которых спонсоры клуба под санкциями. Блестящая сделка на фоне нескольких слабых трансферных лет. Взяли за 5 миллионов евро, продали за 7.5. Пользы на поле форвард Давила не принёс, зато не уехал свободным агентом, как нигериец Эджуке.

Вильсон Изидор

Тяжело назвать Изидора потерей. От его присутствия в заявках «Локомотива» и «Зенита» РПЛ ничего не приобрела. Но если говорим о ценности молодого француза, то лигу покинул игрок с рыночной стоимостью в 4 миллиона евро. «Зенит» выкупил у «Локомотива» контракт футболиста. Такое ощущение, что пункт о выкупе был связан с будущей сделкой с Глушенковым за копейки. Вильсон не был нужен Семаку. Слева в атаке может сыграть половина команды, если передвигать туда Клаудиньо, Вендела, или левых латералей Дугласа и Горшкова. Изидор в аренде в «Сандерленде», одном из лидеров Чемпионшипа с российско-французским владельцем. Заиграть там будет непросто.

Мохамед Конате

Форвард ушёл из «Ахмата» свободным агентом, выбрал «Эр-Рияд» в Саудовской Аравии. Клуб РПЛ потерял деньги и нападающего. Но в основном стратегия привязывать легионеров финансово сработала. Почти у всех звёзд РПЛ в элитных дивизионах оклад будет ниже. «Зенит» сорвал переговоры по Венделу и Клаудиньо. Молодые россияне не уехали вслед за более опытными Чаловым и Сафоновым. Откладываются трансферы приличных легионеров, вроде Сперцяна. Приехали новые иностранцы. Трансферное лето получилось довольно тихим. Тренеры перекрестились, что не потеряли ключевых исполнителей. Пока страх побеждает, звёзды РПЛ боятся оказаться в глубоком запасе в крутых клубах.