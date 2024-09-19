«Зенит» потратил 4.4 миллиарда рублей, а у «Спартака» рекордная сделка. Гайд по трансферам в РПЛ

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19 сентября 2024, 21:24

Итоги больших торгов.

Нападающие

Гонду, Глушенков, Соболев (все – «Зенит»), Сергеев («Крылья Советов»), Жозе («Спартак»), Воробьев, Сулейманов (оба «Локомотив»), Смолов («Краснодар»), Куэро («Оренбург»), Чуни («Рубин»), Дзюба («Акрон»), Маухуб («Динамо» Москва), Кардосо («Ахмат»), Гуарирапа, Шиманский (оба ЦСКА ), Агаларов («Динамо» Махачкала), Заболотный («Химки»), Ильин («Факел»).

Лето большой миграции форвардов. «Зенит» приобрел тройку нападающих. Гонду может играть на фланге, Глушенков в оттяжке, а Соболев подменить Кассьеру на острие. Или Александр тоже сыграет на фланге? У ЦСКА ставка на Гуарирапу. У «Локомотива» неплохо начал Воробьев. У «Динамо» Тюкавина подстрахует молодой марокканец Маухуб. Дзюба оказался в «Акроне», Агаларов в «Динамо» из Махачкалы. Оба бывали лучшими снайперами сезона в РПЛ . Как и Смолов, ветеран вернулся в «Краснодар». Также выделяется возвращение Сергеева в «Крылья Советов». Самарцам нужны голы бывшего игрока «Зенита».

Вингеры и инсайды

Артур Гомес («Динамо»), Маркиньос («Спартак»), Койта ( ЦСКА ), С. Бакаев («Акрон»), Дмитриев («Спартак»), Севикян («Локомотив»), Жемалетдинов ( ЦСКА ), З. Бакаев, Мирзов (оба «Химки»), Сахархизан, Рыбчинский, Томпсон (все – «Оренбург»), Олейников («Крылья Советов»).

«Спартак» охотился за известными левыми вингерами на замену Промесу. Но не сумели убедить никого, кроме знакомого Станковича по «Ференцварошу», бразильца Маркиньоса. В «Динамо» разочаровались в Карраскале. После травмы Нгамалё приехал бразилец Артур. Койта плохо начал в ЦСКА . «Спартак» выкупил Дмитриева у вылетевшего «Урала», но передали в «Крылья Советов» в аренду. У техничного Севикяна будет шанс в «Локомотиве». Жемалетдинов свободным агентом перешел в ЦСКА . Хотелось бы увидеть больше громких имен. А выстрелить могут недооцененные игроки, вроде Солтмурада Бакаева, нового лидера «Акрона».

Плеймейкеры

Барко («Спартак»), Вера, Юсупов (оба «Химки»), Уткин, Луна (оба «Ахмат»), Коваленко («Оренбург»), Кучаев («Ростов»), Козлов («Краснодар»), Джавад Хоссейннежад Махалекохай («Динамо» Махачкала), Юкич («Рубин»), Мертенс («Факел»).

Барко – самый дорогой трансфер лета в РПЛ . «Спартак» заплатил за аргентинца с характером 14 млн евро. Следом идет аргентинский форвард «Зенита» Гонду з 12 млн евро. В тройке его напарник Соболев, за него петербуржцы переплатили, выдав 10 миллионов. «Спартак» эти деньги уже потратил. Но с трансферами плеймейкеров летом не срослось. Многим были нужны люди с последним пасом, а список скромный. Юному Козлову сложно в «Краснодаре». Уткин в последний момент ушел в аренду в «Ахмат», где хавбек «Ростова» играл раньше. Также выделяется умный аргентинец Вера. Шел в «Локомотив», но оказался в «Химках».

Опорные хавбеки

Мендес («Крылья Советов»), Ходжа («Рубин»), Тимофеев («Локомотив»), Саравия («Ростов»), Капленко («Химки»), Глазер («Пари НН»), Ангбан («Динамо» Махачкала), Лончар («Акрон»), Газинский («Краснодар»), Глушаков («Химки»).

ЦСКА не нашел нового опорника под основу. Зато отдали молодого чилийца Мендеса в аренду в «Крылья Советов». «Локомотив» боялся ухода Баринова в «Алавес», поэтому подписали опытного Тимофеева у «Ахмата». У «Ростова» припасен Саравия на случай зимнего трансфера Глебова в другой клуб. Ветераны Глушаков и Газинский оказались в составах знакомых клубов. Усиление позиции слабое, зимой многие клубы РПЛ озаботятся поисками разрушителей с первым пасом.

Латерали

Волков («Зенит»), Мангас («Спартак»), Дж. Гонсалес («Краснодар»), Горшков («Зенит»), Гальдамес («Крылья Советов»), Караташ («Оренбург»), Адамов («Ахмат»), Круговой ( ЦСКА ), Роберто Фернандес («Акрон»), Эктов («Пари НН»), Дани Фернандес («Химки»), Рейванди ( ЦСКА ).

Фланги важны, и многие клубы подыскивали людей под основу. «Зенит» подписал Волкова и Горшкова после ухода Фернандеса и Кругового. Последний пополнил состав ЦСКА после весны в резерве. Руководству клуба не понравилось, что игрок «Зенита» выбрал «армейцев». Два Фернандеса появились на флангах у «Акрона» и «Химок». Роберто играл за «Балтику» в прошлом сезоне, а Дани, воспитанник школы «Реала», оказался в «Химках». У «Краснодара» появился уругваец Гонсалес, а «Крылья Советов» нашли замену Горшкову – подписали чилийца Гальдамеса из аргентинского клуба «Годой-Крус».

Центрбеки

Диего Коста («Краснодар»), Пальцев («Динамо» Махачкала), Монтес («Локомотив»), Дркушич («Зенит»), Джикия, Анджелкович, Фаринья, Луна, Филин (все – «Химки»), Магкеев («Пари НН»), Абена («Спартак»), Сако («Ростов»).

В этом списке два героя старта сезона. Диего Коста закрепился в основе «Краснодара», а Пальцев помогает «Динамо» из Махачкалы. Валентин попал в первую сборную и дебютировал против Вьетнама. Известный мексиканец Монтес не добрался до «Динамо» в свое время, а теперь перешел в «Локомотив». Дркушича из «Сочи» забрали в «Зенит», но сразу отдали в аренду в «Црвену Звезду». «Спартак» подписал Абену. Суринамца прекрасно знает Станкович, вместе работали в Будапеште, представляя «Ференцварош». А вот «Ростов» выкупил контракт Сако, основного напарника Осипенко в центре защиты.

Вратари

Латышонок («Зенит»), Ятимов, Ханкич, Одоевский (все — «Ростов»), Лунёв («Динамо»), Нигматуллин («Рубин»), Песьяков («Крылья Советов»), Медведев («Пари НН»), Дюпин («Краснодар»), Ставер («Рубин»), Москвичёв («Оренбург»), Васютин («Акрон»).

У многих команд РПЛ новые голкиперы. В их числе «Зенит» и «Динамо». А «Краснодар» потерял лидера Сафонова, поэтому Агкацев стал первым номером. Из новичков выделим Москвичёва, который сражается в воротах «Оренбурга», пока нет Сысуева. Также на первом плане проблемы «Ростова». Тренер голкиперов сборной Кафанов взял троих человек на смену ветерану Песьякову, пока первого номера не нашли. Во многих командах будет борьба за первый номер в ближайших сезонах.

Итоги летней трансферной кампании

- Отказы игроков и их семей, а также санкции на финансовые операции – всё это осталось с прошлого сезона. Летом был акцент на голкиперах, ведь в РПЛ много ветеранов на этой позиции, и на центральных форвардах. Появление снайпера мгновенно может улучшить игру.

- Предсказуемо лидирует по расходам на трансферы «Зенит». Потратили 43 млн евро, не считая «подъемных». На втором месте оказался «Спартак», Станкович получил 27 миллионов, хотя просил больше трансферов. В тройке «Краснодар», у них новичков на почти 13 млн евро.

- «Краснодар» не только тратил, а и зарабатывал. За счет трансфера Сафонова в ПСЖ , самой дорогой сделки лета в РПЛ за 20 млн евро, получили около 30 млн евро прибыли. «Локомотив» и ЦСКА тоже в плюсе. Но у них невероятно скромные расходы, было просто заработать больше.