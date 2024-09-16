Дзюба — о том, как решился на переход в «Акрон»: «Ночь бессонная была»

Нападающий «Акрона» рассказал о том, как принимал решение о переходе в тольяттинский клуб.

В воскресенье форвард провёл дебютный матч за новую команду, выйдя на замену на 64-й минуте игры 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) и отметившись результативной передачей.

Очень соскучился, спасибо зрителям за такое приветствие. Всё не зря, важно, что победили. Выглядели очень достойно. Один из конкурентов за выживание, мы хотим подальше уйти.

О том, легко ли решился на вариант с «Акроном»

Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но всё моё окружение признало, что вариант хороший. Да я бы и сам пожалел, если бы решил ничего не делать и отказался пошуметь в лиге.

Про слухи о том, что мог оказаться в «Крыльях Советов»

Слышал про это. Но моя территория — то, что на поле. Не люблю эти агентские дела. К сожалению, сегодня агенты многое решают. У меня есть друг, который помогает. Он, наверное, сам уже жалеет, бедолага, что за это взялся.