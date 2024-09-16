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Дзюба — о том, как решился на переход в «Акрон»: «Ночь бессонная была»

сегодня, 00:43
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о том, как принимал решение о переходе в тольяттинский клуб.

В воскресенье форвард провёл дебютный матч за новую команду, выйдя на замену на 64-й минуте игры 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) и отметившись результативной передачей.

Очень соскучился, спасибо зрителям за такое приветствие. Всё не зря, важно, что победили. Выглядели очень достойно. Один из конкурентов за выживание, мы хотим подальше уйти.

О том, легко ли решился на вариант с «Акроном»

Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но всё моё окружение признало, что вариант хороший. Да я бы и сам пожалел, если бы решил ничего не делать и отказался пошуметь в лиге.

Про слухи о том, что мог оказаться в «Крыльях Советов»

Слышал про это. Но моя территория — то, что на поле. Не люблю эти агентские дела. К сожалению, сегодня агенты многое решают. У меня есть друг, который помогает. Он, наверное, сам уже жалеет, бедолага, что за это взялся.

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Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
zy8c2ynktszd
zy8c2ynktszd
сегодня в 07:37
Однажды тёмной-тёмной бессонной ноченькой засунул Артёмушка кое-куда мозолистую рученьку и думал-думал, думал-думал, думал-думал аж до самой ясной зореньки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:49
Понятное дело - человек привык жить в столицАХ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:53
Посмотрим на твой шум...
ABir
ABir
сегодня в 05:37
Похоже других предложений не было совсем
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:02
Дело было вечером, никуда не брали, но нужно было соглашаться хоть на что-то, иначе бы так и продолжал бы делать пинки в уличном футболе.
69k23v2md5s9
69k23v2md5s9
сегодня в 04:59
Просто другого выхода уже не было.
firewing
firewing
сегодня в 04:54
Игра в две руки в одни ворота.
jtcgkpnuy3h9
jtcgkpnuy3h9
сегодня в 03:04
А одеяло в середине ходило ходуном
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:56
Рукаку ночь не спал... уже напрягает...
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