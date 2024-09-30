Президент «Оренбурга» о возможной смене тренера: «Это наши проблемы»

Президент «Оренбурга» отреагировал на информацию о том, что южноуральцы могут поменять главного тренера.

Будем ли мы менять главного тренера или нет, это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом.

Информация о том, что нам предлагали Владимира Федотова и Магомеда Адиева на пост главного тренера, — это бред сивой кобылы.