Президент «Оренбурга» о возможной смене тренера: «Это наши проблемы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что южноуральцы могут поменять главного тренера.
Будем ли мы менять главного тренера или нет, это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом.
Информация о том, что нам предлагали Владимира Федотова и Магомеда Адиева на пост главного тренера, — это бред сивой кобылы.
После десяти туров «Оренбург» занимает место в зоне стыковых матчей (14-е). Opta считает южноуральцев одними из основных претендентов на вылет. У команды только одна победа в РПЛ.
Ранее в «Оренбурге» утвердили нового спортивного директора.