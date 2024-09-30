Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Президент «Оренбурга» о возможной смене тренера: «Это наши проблемы»

вчера, 15:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что южноуральцы могут поменять главного тренера.

Будем ли мы менять главного тренера или нет, это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом.

Информация о том, что нам предлагали Владимира Федотова и Магомеда Адиева на пост главного тренера, — это бред сивой кобылы.

После десяти туров «Оренбург» занимает место в зоне стыковых матчей (14-е). Opta считает южноуральцев одними из основных претендентов на вылет. У команды только одна победа в РПЛ.

Ранее в «Оренбурге» утвердили нового спортивного директора.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпукас: «Мы могли забить „Спартаку“ ещё больше»
Вчера, 14:26
Мирзов: «Мы бьёмся за Артигу»
Вчера, 13:15
Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед «Локомотивом»
Вчера, 11:00
Монтес рассказал, как проходит процесс его адаптации в «Локомотиве»
Вчера, 09:23
Шатара: «Переход Пьянича в ЦСКА взорвал трансферное окно в России и мире»
29 сентября
Мостовой: «Абаскаль — никто»
29 сентября
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:44
Похоже, расставание назрело
27h5gsxsdnn6
27h5gsxsdnn6
вчера в 15:34
Мог бы и чуть подробнее осветить проблему
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 