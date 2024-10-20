Манчини могут уволить с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии

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вчера, 14:56

может быть уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ближайшее время данное решение одобрит король страны, а местная футбольная федерация объявит об этом официально.

Причиной стали неубедительные результаты команды и испортившиеся отношения рулевого с коллективом.

Новым наставником сборной может стать экс-тренер клуба «Аль-Хиляль» либо бывший рулевой саудовской сборной .

В 4 последних матчах отбора на чемпионат мира 2026 сборная Саудовской Аравии победила лишь 1 раз, команда идет на 3-м месте в группе.