Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиОтбор ЧМ-2026. Азия

Манчини могут уволить с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии

вчера, 14:56

Роберто Манчини может быть уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ближайшее время данное решение одобрит король страны, а местная футбольная федерация объявит об этом официально.

Причиной стали неубедительные результаты команды и испортившиеся отношения рулевого с коллективом.

Новым наставником сборной может стать экс-тренер клуба «Аль-Хиляль» Рамон Диас либо бывший рулевой саудовской сборной Эрве Ренар.

В 4 последних матчах отбора на чемпионат мира 2026 сборная Саудовской Аравии победила лишь 1 раз, команда идет на 3-м месте в группе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Томас Мюллер ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Баварию» в будущем
Вчера, 11:44
СлухиСын Анчелотти может возглавить топ-клуб
Вчера, 00:20
СлухиАртета может в будущем возглавить сборную Англии
19 октября
СлухиУилшир войдёт в тренерский штаб клуба Чемпионшипа
19 октября
«Вы создаёте истории, небылицы, врёте». Тен Хаг — журналистам
18 октября
Тухель начал формирование своего тренерского штаба в сборной Англии
18 октября
Сортировать
Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 16:33
Надо попробовать себя в клубе.
Doping_87
Doping_87
сегодня в 07:53
Физручини даже тут уровень не способен показывать. Менеджер , а не тренер.
happy 50
happy 50
вчера в 20:34
Эх,Манчини.Большой тренер был.Тренировал сильные клубы.Выигрывал ЧЕ. Пошла его карьера на спад. Ему надо на телевидении экспертом работать. Его лучшие футбольные годы позади . Игрок он был отличный и тренер был отличный. Этого никто не заберет. Но нужно вовремя остановиться
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:53
Как же, знаем-знаем, "большой специалист"...
матос
матос
вчера в 17:16
Роберто либо паузу в карьере тренера взять на пару лет или вообще уйти на пенсию. Денег заработал полно , правнуки так же бедствовать не будут.
shlomo
shlomo
вчера в 17:06
Результаты конечно не ах.... посмотрим кто его сменит и что у него получится.
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:56
...как в боксе!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:53
...а Манчини сюда? Туда-сюда-обратно,тебе и мне приятно!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:35
Надо гнать этого физрука в шею не может Бахрейн и Индонезию обыграть!! это не куда не годится!! 😡
112910415
112910415
вчера в 15:29
опять двойка !
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:27, ред.
Манчини как тренер сдал последнее время, на самом деле Саудия один из лучших сборных Азии.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:13
Они должны спасибо ему сказать.. За показ истинного положения дел в СА.. Это вам не Хиляль.. 🤭😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:08
Семака туда
5frt84q4vwxe
5frt84q4vwxe
вчера в 15:07
Манчини наверняка ведет себя как принц футбола, а в Саудовской Аравии своих принцев хватает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 