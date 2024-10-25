Агент Тюкавина — о травме игрока: «Бедро „забил“»

Агент нападающего «Динамо» рассказал источнику о характере травмы игрока.

Ранее главный тренер команды Марцел Личка сообщил, что футболист пропустит матч 13‑го тура РПЛ с «Химками» из‑за травмы.

Костя делает процедуры каждый день, а что там и как… Сам он рвётся в бой, а как оно будет — врачам виднее. Бывает, что игроки выходят на уколах. Но врачи с ним каждый день занимаются, как я могу здесь что‑то комментировать? Это же будет неуважение к ним. Понятно, когда у него в сборной были сопли, а здесь… Будем надеяться, что всё будет хорошо. Но у того же Бердыева было так: даже если у какого‑то игрока есть недомогание, никогда его не выпустит. А бывает, когда команде очень нужны очки, люди выходят на уколах. В любом случае в клубе взвесят все за и против и примут решение. Уважаю врачей «Динамо», которые работают над процедурами для него, чтобы он побыстрее восстановился.

Что у него за травма? Бедро «забил». Бывает, что колено в бедро попадает. Как в шутку раньше говорили, «лося поймал». Бедро было «забито», есть какие‑то болевые ощущения. Но врачи занимаются. Будем надеяться, что, может, и с «Химками» выйдет, а там как карта ляжет.