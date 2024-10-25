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Агент Тюкавина — о травме игрока: «Бедро „забил“»

вчера, 13:21

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал источнику о характере травмы игрока.

Ранее главный тренер команды Марцел Личка сообщил, что футболист пропустит матч 13‑го тура РПЛ с «Химками» из‑за травмы.

Костя делает процедуры каждый день, а что там и как… Сам он рвётся в бой, а как оно будет — врачам виднее. Бывает, что игроки выходят на уколах. Но врачи с ним каждый день занимаются, как я могу здесь что‑то комментировать? Это же будет неуважение к ним. Понятно, когда у него в сборной были сопли, а здесь… Будем надеяться, что всё будет хорошо. Но у того же Бердыева было так: даже если у какого‑то игрока есть недомогание, никогда его не выпустит. А бывает, когда команде очень нужны очки, люди выходят на уколах. В любом случае в клубе взвесят все за и против и примут решение. Уважаю врачей «Динамо», которые работают над процедурами для него, чтобы он побыстрее восстановился.

Что у него за травма? Бедро «забил». Бывает, что колено в бедро попадает. Как в шутку раньше говорили, «лося поймал». Бедро было «забито», есть какие‑то болевые ощущения. Но врачи занимаются. Будем надеяться, что, может, и с «Химками» выйдет, а там как карта ляжет.

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Все комментарии
pqhke72g2x4w
pqhke72g2x4w
вчера в 14:37
Здоровья Тюкавину, а с Химками и без него справятся.
je6ykr52ak2b
je6ykr52ak2b
вчера в 14:34
Агент Ивана Игнатьева: "На всё забил"
баск
баск
вчера в 14:09
Не может комментировать, так и незачем рот открывать.
Когда уже Костик сменит этого деятеля, доставшего уже всех своим пустопорожним трёпом
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:01, ред.
Как всегда напустил туману, выйдет-не выйдет, даже если Константин и пропустит, то Химки не тот соперник, перед которым надо дрожать, но и недооценивать подмосковный клуб, как это сделал Локомотив, тоже нельзя. Во всяком случае в обойме у Лички на позицию центр-форварда есть кого поставить, вчерашний матч в Самаре показал, что марокканец Маухуб находится в хорошей форме и готов сыграть впереди весь матч. Для этого его и купили летом в Динамо, чтобы держал постоянно Тюкавина в тонусе, навязывая тому конкуренцию и подменил если что, как в данном случае.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:27
Здоровья парню! Потеря для Динамо
lotsman
lotsman
вчера в 13:24
Неправильно разогревался перед нагрузками.
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