Милан Майсторович и Диего Лаксальт пропустят матч с «Рубином»

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вчера, 18:51

Как сообщает источник, 19-летний защитник московского «Динамо» не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.

Он пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец. Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную. Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо».

Также стало известно, что пропустит около месяца. Полузащитник «Динамо» получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.