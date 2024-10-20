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Милан Майсторович и Диего Лаксальт пропустят матч с «Рубином»

вчера, 18:51

Как сообщает источник, 19-летний защитник московского «Динамо» Милан Майсторович не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.

Он пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец. Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную. Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо».

Также стало известно, что Диего Лаксальт пропустит около месяца. Полузащитник «Динамо» получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 21:00
И без него выиграют.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:52
Думаю это не есть хорошо для Динамо
Гость
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