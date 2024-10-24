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Стало известно, на какой срок Куртуа выбыл из-за травмы

вчера, 17:16

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы не поможет своей команде в течение длительного срока.

Сообщается, что срок восстановления вратаря составит 3-4 недели, поскольку данное повреждение является рецидивом травмы, которую бельгиец получил в матче с «Атлетико» 29 сентября (1:1).

Вероятно, Куртуа вернется на поле после ноябрьского перерыва на игры сборных.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 05:55
Еще и Куртуа ко всему прочему, в защитной линии полный ах
Брулин
Брулин
вчера в 20:50
Лунин что-то знал, когда остался. Куртуа стал хрусталем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:05
кажется, от чего то сливочные так напряглись по поводу субботней игры?
да, будет трудно. а когда легко?!
травмы получают все.
и Барса страдает, и Реал, и МанСити, и все остальные.
ABir
ABir
вчера в 18:55
Попал Тибо в полосу неудач. Скорейшего и полного ему выздоровления.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:30
Ну всё, Лунин должен закрепиться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:28
А может Лунин за время нахождения Куртуа в лазарете проявит себя и закрепится в воротах Реала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:58
не везет Тибо последнее время! Здоровья конечно
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