Стало известно, на какой срок Куртуа выбыл из-за травмы

1729779391

вчера, 17:16

Голкипер «Реала» из-за травмы не поможет своей команде в течение длительного срока.

Сообщается, что срок восстановления вратаря составит 3-4 недели, поскольку данное повреждение является рецидивом травмы, которую бельгиец получил в матче с «Атлетико» 29 сентября (1:1).

Вероятно, Куртуа вернется на поле после ноябрьского перерыва на игры сборных.