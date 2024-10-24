Стало известно, на какой срок Куртуа выбыл из-за травмы

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы не поможет своей команде в течение длительного срока.
Сообщается, что срок восстановления вратаря составит 3-4 недели, поскольку данное повреждение является рецидивом травмы, которую бельгиец получил в матче с «Атлетико» 29 сентября (1:1).
Вероятно, Куртуа вернется на поле после ноябрьского перерыва на игры сборных.
да, будет трудно. а когда легко?!
травмы получают все.
и Барса страдает, и Реал, и МанСити, и все остальные.
да, будет трудно. а когда легко?!
травмы получают все.
и Барса страдает, и Реал, и МанСити, и все остальные.