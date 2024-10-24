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Зинченко вспомнил, как мог лишиться стопы из-за сухого льда

вчера, 14:57

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что едва не лишился стопы в 17-летнем возрасте из-за инцидента с сухим льдом.

Это произошло перед тем, как игрока пригласил на просмотр «Хоффенхайм» после ухода из академии «Шахтёра». Футболист в тот период принимал участие в любительском чемпионате России.

За день до вылета [в Германию] мне позвонил ФК «Метеор», один из клубов, не входящих в лигу, за который я играл. У них была важная игра, и они хотели, чтобы я вышел на замену. Эти лиги были немного нестандартными, иногда больше похожими на бои в клетке. Один из соперников сделал сумасшедший захват и зацепил мою правую лодыжку.

Я никак не мог играть на следующий день в Германии. Мне было больно даже ходить. Я был не в том состоянии, чтобы идти на просмотр. Но я не мог отменить и упустить эту возможность, которая изменит мою жизнь.

Мы решили, что я всё равно поеду и попрошу их разрешить мне тренироваться через пару дней, к тому времени отёк, как я надеялся, спадёт.

Я летел в самолете Lufthansa и, помню, подумал: «Давайте не будем тратить время на то, чтобы снять отёк. Давайте воспользуемся полётом». Поэтому я попросил у стюардессы принести лёд для моей лодыжки.

Сначала она меня не поняла, потому что мой английский был не очень хорош, а по-немецки я совсем не говорил. Но она пришла с чем-то похожим на лёд в пластиковом пакете.

Я завернул его, положил на лодыжку и уснул. Проблема решена. Примерно через час я проснулся и ожидал увидеть пакет, полный талой воды. Но его не было. Затем я посмотрел на свою лодыжку. Вся кожа побелела. Я снова надел носок и примерно через 20 минут, когда он согрелся, он начал покрываться волдырями.

Когда мы приехали во Франкфурт, меня ждал помощник моего агента. Я сказал ему: «У меня небольшая проблема». Думаю, я потряс его до глубины души, когда показал ему свою лодыжку.

Мы поехали в академию «Хоффенхайма», где меня сразу же отвезли к физиотерапевту, который стянул с меня носок и, увидев его, стал почти таким же белым, как кожа на моей лодыжке. Его реакция показала мне, что дело плохо. «Мы сейчас же отвезём вас в больницу». Меня срочно отвезли в операционную, и операция началась немедленно.

Они удаляли гангренозную ткань. Если бы она распространилась, то могла бы поразить всю стопу, и её пришлось бы удалить. Причина? У меня было обморожение.

Оказалось, что когда стюардесса дала мне лёд, это был сухой лёд, который в три раза холоднее обычного, и моя голая лодыжка подверглась воздействию арктических температур.

Немецкий врач серьёзно посмотрел на меня и сказал: «Вам повезло. Вы пришли вовремя. Ещё немного, и вы могли бы потерять ногу.

Только тогда я понял, насколько близки были мои мечты к концу и как сильно моя жизнь изменилась.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:22
ну если у тебя был прыщ, из-за которого тебе могли что-то отрезать, то интересно, рассказывай)
Futurista
Futurista
вчера в 16:56
Химию в школе надо было учить, а не уроки прогуливать)...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:18
Однажды у меня вскочил прыщ... Это же всем так интересно.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 15:27
Наоборот.. Нужно было попросить принести согревающее.. Внутрь.. 🥱
Baggio R.
Baggio R. ответ xzzc6uucycve (раскрыть)
вчера в 15:23
Почему только с холодными? Тут скорее о вреде самолечения.
xzzc6uucycve
xzzc6uucycve
вчера в 15:02
Этот случай напоминает нам о важности соблюдения мер безопасности и осторожности в обращении с холодными предметами.
Гость
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