Нападающий «Байера» Адли из-за повреждения пропустит несколько месяцев

Нападающий «Байера» Амине Адли получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).
Футболист сломал малоберцовую кость, в ближайшее время его прооперируют.
Игрок выбыл как минимум до января 2025 года.
Нападающий «Байера» Амине Адли получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).
Футболист сломал малоберцовую кость, в ближайшее время его прооперируют.
Игрок выбыл как минимум до января 2025 года.
Надеюсь, что Байер с честью выпутается из этой непростой ситуации. Правда хозяевам надо искать замену главному тренеру. Сомневаюсь, что Хаби Алонсо останется ещё на один сезон.
Надеюсь, что Байер с честью выпутается из этой непростой ситуации. Правда хозяевам надо искать замену главному тренеру. Сомневаюсь, что Хаби Алонсо останется ещё на один сезон.