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Нападающий «Байера» Адли из-за повреждения пропустит несколько месяцев

вчера, 17:31

Нападающий «Байера» Амине Адли получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).

Футболист сломал малоберцовую кость, в ближайшее время его прооперируют.

Игрок выбыл как минимум до января 2025 года.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:06
А вот это потеря...
Надеюсь, что Байер с честью выпутается из этой непростой ситуации. Правда хозяевам надо искать замену главному тренеру. Сомневаюсь, что Хаби Алонсо останется ещё на один сезон.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:56
Жаль конечно и игрока и клуб! Здоровья
s643brnab9wm
s643brnab9wm
вчера в 17:45
Тяжёловато складывается этот сезон у Байера
Гость
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