Нападающий «Байера» Адли из-за повреждения пропустит несколько месяцев

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вчера, 17:31

Нападающий «Байера» получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).

Футболист сломал малоберцовую кость, в ближайшее время его прооперируют.

Игрок выбыл как минимум до января 2025 года.