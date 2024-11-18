ПСЖ начал предварительные переговоры с «Ювентусом» по трансферу Фаджоли

ПСЖ начал предварительные переговоры с полузащитником «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли.
Его переход во французский клуб может привести к переговорам, поскольку «бьянконери» проявляет интерес к защитнику парижан Милану Шкриньяру.
Словацкий защитник испытывает трудности с игровым временем в Париже и стал одной из главных целей «Старой Синьоры» в попытке заменить травмированного Бремера в январское трансферное окно.
Сам Шкриньяр дал добро на переход в «Ювентус» в январе, но переговоры между клубами пока не ведутся.
Бывший защитник «Интера» хочет полноценного трансфера в зимнее трансферное окно или аренду с опцией или обязательством выкупа. «Ювентус» готов вести переговоры об аренде, но туринцам потребуется, чтобы ПСЖ выплачивал ему часть зарплаты.
«Бьянконери» также заинтересованы в нападающем ПСЖ Рандале Коло Муани, поэтому Фаджоли может быть включен в переговоры по обоим игрокам парижского клуба.
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