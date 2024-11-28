«Оренбург» может отправить Слишковича в отставку

Владимир Слишкович может быть уволен из «Оренбурга» во время зимней паузы.
По данным источника, если команда не выиграет ни одного матча до перерыва, босниец будет отправлен в отставку.
«Оренбургу» предстоит сыграть против «Ахмата» и «Акрона».
Владимир Слишкович может быть уволен из «Оренбурга» во время зимней паузы.
По данным источника, если команда не выиграет ни одного матча до перерыва, босниец будет отправлен в отставку.
«Оренбургу» предстоит сыграть против «Ахмата» и «Акрона».
"Царю" нельзя начинать с Оренбурга, а вдруг не получится, кто тогда его позовёт ещё куда-либо?))
"Царю" нельзя начинать с Оренбурга, а вдруг не получится, кто тогда его позовёт ещё куда-либо?))
- Лицензию получил? - Да!
- Стажировку прошёл? - Да!
- Работать тренером хочет? - ... По его словам - да...
- Ну и флаг ему в руки! Что вы потеряете, кроме последнего места в лиге? А так, хоть какой-то шанс. А вдруг???
- Лицензию получил? - Да!
- Стажировку прошёл? - Да!
- Работать тренером хочет? - ... По его словам - да...
- Ну и флаг ему в руки! Что вы потеряете, кроме последнего места в лиге? А так, хоть какой-то шанс. А вдруг???