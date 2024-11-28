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«Оренбург» может отправить Слишковича в отставку

вчера, 14:26

Владимир Слишкович может быть уволен из «Оренбурга» во время зимней паузы.

По данным источника, если команда не выиграет ни одного матча до перерыва, босниец будет отправлен в отставку.

«Оренбургу» предстоит сыграть против «Ахмата» и «Акрона».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:14
Доброго Здоровья, Хиромант!
"Царю" нельзя начинать с Оренбурга, а вдруг не получится, кто тогда его позовёт ещё куда-либо?))
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:49
- Зачем человека лишний раз травмировать? Брать - так сразу Мостового! Царь - он и в Оренбурге царь!
- Лицензию получил? - Да!
- Стажировку прошёл? - Да!
- Работать тренером хочет? - ... По его словам - да...
- Ну и флаг ему в руки! Что вы потеряете, кроме последнего места в лиге? А так, хоть какой-то шанс. А вдруг???
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:35
И пригласят назад Федотова
Гость
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