«Оренбург» может отправить Слишковича в отставку

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вчера, 14:26

может быть уволен из «Оренбурга» во время зимней паузы.

По данным источника, если команда не выиграет ни одного матча до перерыва, босниец будет отправлен в отставку.

«Оренбургу» предстоит сыграть против «Ахмата» и «Акрона».