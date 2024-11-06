Владимир Федотов отказался возглавить «Урал»

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вчера, 18:02

Экс-наставник ЦСКА отказался возглавить «Урал».

Руководство екатеринбургского клуба контактировало с Федотовым, однако получило отказ. Ранее он также отказал «Оренбургу», «Ахмату», «Пари НН» и командам из ближнего зарубежья.

Федотов хочет тренировать российский топ-клуб, поэтому ждет подходящего предложения.