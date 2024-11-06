Экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов отказался возглавить «Урал».
Руководство екатеринбургского клуба контактировало с Федотовым, однако получило отказ. Ранее он также отказал «Оренбургу», «Ахмату», «Пари НН» и командам из ближнего зарубежья.
Федотов хочет тренировать российский топ-клуб, поэтому ждет подходящего предложения.
Во всем с тобой согласен, кроме одного- ты куда это собрался?!
Помнишь, слова папаши Мюллера: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться"...
Во всем с тобой согласен, кроме одного- ты куда это собрался?!
Помнишь, слова папаши Мюллера: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться"...
Охотно верю, если конечно забыть тот конфликт недавний, Федотова в ЦСКА...)))
Я с великим удовольствием поболел бы за Федотова в Динамо, но, исключительно за него, а не за банкиров!!! С этими- мне не попути!!!!!!!
Охотно верю, если конечно забыть тот конфликт недавний, Федотова в ЦСКА...)))
Я с великим удовольствием поболел бы за Федотова в Динамо, но, исключительно за него, а не за банкиров!!! С этими- мне не попути!!!!!!!
Вечер добрый, Виктор!
Вечер добрый, Виктор!
Банкиры, гоните в шею деревенщину- матюгальника, берите Достойного человека, пока другие, поумнее не забрали!!!!!!!
Банкиры, гоните в шею деревенщину- матюгальника, берите Достойного человека, пока другие, поумнее не забрали!!!!!!!