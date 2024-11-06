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Владимир Федотов отказался возглавить «Урал»

вчера, 18:02

Экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов отказался возглавить «Урал».

Руководство екатеринбургского клуба контактировало с Федотовым, однако получило отказ. Ранее он также отказал «Оренбургу», «Ахмату», «Пари НН» и командам из ближнего зарубежья.

Федотов хочет тренировать российский топ-клуб, поэтому ждет подходящего предложения.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Такая наволоч и к вам пришла как и к нам. Но у нас это уже десятилетиями , а у вас несколько лет....что могу сказать... сочуствую...гибнут два самых популярных клуба России...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:31
Володя, обидно то, что когда Гинер всем командовал такого не было. Он прекрасно разбирается в футболе, а пришел ВЭБ с Орешкиным. который чиновник и думает, что он знает все, сразу начался бардак. и конца ему не будет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:59
Толя привет...!!! " Верным путем " идете по стопам Спартака....)....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:36
Я помню, когда Федотов пришел в ЦСКА и начал готовить их к сезону, он сказал, ребята если владеете мячом, то не более 3 секунд (считайте про себя), а на 4 секунде пас только вперед. Никаких пасов поперек или назад. Надо открываться так, чтобы у партнера всегда была возможность паса вперед. И тот сезон ЦСКА взял серебро и Кубок. Потом состав ослаб, новых не взяли и 6 место. Сейчас усилились и вновь 6 место. Неужели Орешкину непонятно, что затея с приглашением Николича была авантюрой. Я сразу летом писал, что толку от него не будет. Теперь конечно Федотов не вернется 100%, а больше и брать некого. Сами себя в тупик загнали. Непонятные люди стоят во главе ЦСКА.
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 21:12
Ты получил мой ответ? Если да, почему молчишь?
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 21:11
Альтаирушка, Приветище!!!
Во всем с тобой согласен, кроме одного- ты куда это собрался?!
Помнишь, слова папаши Мюллера: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться"...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:06
Приветище, Володя!!!
Охотно верю, если конечно забыть тот конфликт недавний, Федотова в ЦСКА...)))
Я с великим удовольствием поболел бы за Федотова в Динамо, но, исключительно за него, а не за банкиров!!! С этими- мне не попути!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:51
И Вам Добра и всего хорошего!
pomor445
pomor445
вчера в 20:45
Гляди, как носик-то задирает. Рожденный ползать, летать не может. Гинер это понял. Правда заменил часики на трусики, но это на время, от нужды, ждёт пока спонсоры на топового раскошелятся.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Анатолий, привет! Так смотреть противно на то, что вытворяют армейцы на поле! Ведь ни какой игры. Доходят с мячом до центральной линии и упираются в невидимую стену! Начинают катать мяч поперёк или назад,вратарю. Ты видел, как вчера играл Локо? Они шли вперёд не задерживаясь легко и не принуждённо,смотреть приятно. А армейцы словно бояться идти вперёд. А за мелкий пас, при выходе в атаку, я бы их ШТРАФОВАЛ, начиная с гл. тренера. Так что гнать надо Николича вместе с Пьяничем, которого в ЦСКА взяли для того, чтобы комментаторы рассказывали нам каким он был замечательным игроком когда играл в Серии А.
pomor445
pomor445 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:36
Туда и метит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Володя, привет. Ты наверное помнишь, что такой случай в ЦСКА был всего один. Когда Газзаева ушли, а потом вернули. Сейчас вряд ли это возможно, хотя было бы логично. Сейчас ЦСКА на своем 6 месте, где был и при Федотове, за что его и уволили. Но состав у Федотова был слабее. Так что очевидно, что замена его на Николича была просто не логична.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:44
Что мелочиться, сразу в Зенит!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Федотов ждёт, что в зимнюю паузу Николича из ЦСКА выгонят и вернут его обратно.
Вечер добрый, Виктор!
альсато
альсато ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:19
да я понимаю, что свита "одевает" царя))))....поэтому и переживаю за клуб с неба звезд не хватающий-мне название нравится!))))..и ВСЕм это рекомендую!..Вот мой земляк...тоже за Тверь стал переживать!))))..а есть ведь много (в подмосковье)-достойных коллективов!.. а по ВСЕЙ стране-так это Родина моя!
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:10
Пока меня не отправили подальше чем скамейка запасных)))..пользуясь случаем-передаю Вам ПРИВЕТ!....возможно..это мой последний выход в "свет" на данном сайте))))...как по мне..в России-не было , нет и не будет топ-клубов!...ибо лакеев мы отменили еще в 1917-ом году!)))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:04
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
shur
shur ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:57
...ну старина, сам понимаешь у нас очень любят приставки супер,звезда,экстра,топ, это бумеранговое действие, бесконечная хвальба по кругу с откликом и не важно какого качества предмет обсуждения...!
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:44
Наверное считают что Зенит)))
shur
shur
вчера в 18:41
...Исаак не валяй дурака, им нужен Федотов!!!
альсато
альсато
вчера в 18:36
а кто решил, что Володя Федотов хочет быть тренером Российского топ-клуба?)))...лично я таких слов из уст Федотова -не слышал!...да и ваапче..российский топ -клуб-это что и кто?...это из разряда-анекдота!))) ..а есть тут на сайте, кто может мне поведать о Российском топ-клубе? и чем он отличается..скажем..от клуба..к примеру.."СТРОГИНО"?))))
112910415
112910415
вчера в 18:13
ну зачем ему проблемный Урал ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:10
После Нового года в Динамо вместо Лички пусть идёт.
Capral
Capral
вчера в 18:06
Ну вот, сейчас самое время пригласить его в Динамо!!!!!!!
Банкиры, гоните в шею деревенщину- матюгальника, берите Достойного человека, пока другие, поумнее не забрали!!!!!!!
Гость
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