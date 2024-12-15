Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон»

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сегодня, 14:56

«Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря.

Сообщается, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» является основным кандидатом на замену английскому специалисту. Экс-тренер «красных дьяволов» присутствовал на игре «Вулверхэмптона» с «Ипсвичем».

Однако подчёркивается, что Сульшер мог посетить этот матч, чтобы встретиться с главным тренером «Ипсвича» , с которым они находятся в дружеских отношениях.