Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды Гари О’Нила после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря.
Сообщается, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на замену английскому специалисту. Экс-тренер «красных дьяволов» присутствовал на игре «Вулверхэмптона» с «Ипсвичем».
Однако подчёркивается, что Сульшер мог посетить этот матч, чтобы встретиться с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной, с которым они находятся в дружеских отношениях.