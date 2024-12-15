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Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон»

сегодня, 14:56

«Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды Гари О’Нила после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря.

Сообщается, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на замену английскому специалисту. Экс-тренер «красных дьяволов» присутствовал на игре «Вулверхэмптона» с «Ипсвичем».

Однако подчёркивается, что Сульшер мог посетить этот матч, чтобы встретиться с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной, с которым они находятся в дружеских отношениях.

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Все комментарии
2zmfs2vhgtyt
2zmfs2vhgtyt
сегодня в 15:17
Вполне достойная кандидатура для такого клуба.
drug01
drug01
сегодня в 15:00
Если будет результат то можно менять
Гость
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