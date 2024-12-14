Главным тренером «Урала» де-юре может стать Томаров

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сегодня, 08:35

Экс-тренер «Уфы» может стать главным тренером «Урала» де-юре.

42-летний специалист входит в тренерский штаб екатеринбургского клуба, который де-факто возглавляет , но у того нет лицензии категории Pro.

У Томарова есть опыт самостоятельной работы – в 2022 году он возглавлял «Уфу». После этого работал ассистентом главного тренера в «Факеле» и «Кубани».

Кроме того, по данным источника, в штаб «Урала» может вернуться прежний главный тренер , который был уволен 6 ноября.