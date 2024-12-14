Главным тренером «Урала» де-юре может стать Томаров

Экс-тренер «Уфы» Сергей Томаров может стать главным тренером «Урала» де-юре.
42-летний специалист входит в тренерский штаб екатеринбургского клуба, который де-факто возглавляет Олег Шатов, но у того нет лицензии категории Pro.
У Томарова есть опыт самостоятельной работы – в 2022 году он возглавлял «Уфу». После этого работал ассистентом главного тренера в «Факеле» и «Кубани».
Кроме того, по данным источника, в штаб «Урала» может вернуться прежний главный тренер Евгений Аверьянов, который был уволен 6 ноября.