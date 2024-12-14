Топовые безработные тренеры. 9 специалистов, которые до сих пор в поисках новых клубов

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вчера, 18:23

Давайте вспомним именитых специалистов, которые на данный момент являются безработными.

Несколько топ-тренеров прямо сейчас сидят дома и готовятся к новогодним праздникам. Из забот у них только бытовые дела, хотя сами специалисты хотели бы вернуться к работе. Впрочем, в АПЛ люди наверняка каждый год жалеют о том, что существует боксинг-дэй, и хотели бы на пару недель оказаться на месте наших героев.

Хави

Хотя Хави и не смог привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов, но он все же успешно руководил командой, а каталонский клуб был лишь вторым местом его работы в роли тренера.

Бывший полузащитник «сине-гранатовых» привел клуб к победе в чемпионате Испании 2022/23 годов, почистил состав и открыл для футбольного мира таких игроков, как Ламин Ямаль и Пау Кубарси, а также дал возможность проявить себя футболистам, вроде Гави.

Его футбол был далек от совершенства, и Хави еще предстоит развиваться, но 44 года – очень молодой возраст для тренера. А у испанца уже есть опыт работы на высоком уровне. Конечно, нет шансов, что он возглавит «Реал» или «Атлетико», а это значит, что, скорее всего, следующим клубом Хави будет какая-нибудь команда за пределами Испании. Не верится, что он согласится на клуб из середины таблицы Ла Лиги. После ухода тен Хага Хави газеты отправляли в МЮ , но «красные дьяволы» в итоге выбрали Аморима.

Сержиу Консейсау

Португальский тренер обладает богатым опытом, но наибольшую известность он получил по работе с «Порту», ​​где с 2017 по 2024 год привел команду к трем титулам чемпиона Португалии и четырем победам в Кубке страны, а также к двум выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Консейсау, которому всего 50 лет, упорно трудился, чтобы построить карьеру в качестве тренера после завершения игровой карьеры, и хотя большую часть своей тренерской работы он провел в Португалии, в его послужном списке есть сезон 2016/17 в «Ницце». В последнее время Сержиу слухи связывают с работой в Англии. Вполне вероятно, что Консейсау ждет, когда ему подвернется выгодный вариант в Европе.

Эдин Терзич

Еще один человек, которого недавно связывали с работой в АПЛ . Терзич некоторое время назад работал в «Вест Хэме» помощником Славена Билича, прежде чем начать самостоятельную карьеру в качестве рулевого.

Прошлый сезон получился запоминающимся для Терзича, ведь он сумел вывести дортмундскую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, где команда уступила мадридскому «Реалу». Впрочем, фанаты «шмелей» постоянно критиковали Терзича – даже после выхода в финал. Но их можно понять – летом прошлого года команда просто бездарно упустила победу в чемпионате Германии. Такое просто не забывается.

Йоахим Лёв

Привел Германию к триумфу на чемпионате мира 2014 года. Та команда Лёва на пике своей формы была просто неудержима, хотя повторить успех тренер так и не смог, как и победить на Евро.

Лёв остается безработным с тех пор, как покинул сборную Германии в 2021 году, но, несомненно, даже сейчас мог бы взять под крыло топ-клуб, ведь опыт у него очень большой. Любопытно, что его помощник в той сборной Ханси Флик за это время успел потренировать «Баварию», сборную Германии, а теперь работает в «Барселоне». Вот и разница, когда человек хочет работать, а когда уже нет.

Массимилиано Аллегри

Возвращение Аллегри в «Ювентус» прошло не совсем по плану, и теперь его снова ждет новый вызов после трех лет в составе «старой синьоры» в рамках его прихода в туринский клуб.

Слухи недавно связывали итальянца с возвращением в «Милан», но в итоге «россонери» пригласили Паулу Фонсеку. Дела у португальца идут пока не лучшим образом, поэтому дверь миланского офиса перед Аллегри еще не полностью закрыта. Плотность в таблице Серии А впечатляет, но 12 очков от первого места при любых обстоятельствах довольно сложно отыграть.

Маурицио Сарри

Чемпион мира среди тренеров по выкуренным сигаретам. Всегда казалось, что футбольный мир не до конца понимает Сарри. Хотя он не был самым харизматичным тренером или самым лучшим педагогом, всё же заставил «Челси» играть в качественный футбол, как и «Наполи», и сделал то же самое в «Лацио» после тяжелого сезона в «Ювентусе».

Маурицио стал безработным с тех пор, как ушел с поста главного тренера «Лацио» в начале этого года, но, похоже, он ждет, когда освободится место в каком-нибудь топовом клубе чемпионата Италии.

Гарет Саутгейт

После ухода с поста главного тренера сборной Англии Саутгейта слухи стали связывать с «Манчестер Юнайтед», однако сам специалист говорил и продолжает говорить, что пока не торопится возвращаться к работе. До того как добиться успеха со сборной Англии, Саутгейт испытывал трудности в клубном футболе, когда тренировал «Мидлсбро», но теперь в его послужном списке два финала чемпионата Европы и полуфинал чемпионата мира. Сейчас у него идеальный шанс попасть в топ-клуб. Но у Гарета, похоже, другие планы.

Дэвид Мойес

Есть шанс, что шотландец вернется к работе еще до окончания текущего сезона. Мойес стал единым целым с АПЛ , наверняка он будет трудиться там всю жизнь. Бывший наставник МЮ вполне может согласиться и на работу в клубе-аутсайдере. Возможно, что его призовут спасать «Эвертон», если у Шона Дайча дела будут идти совсем плохо.

Зинедин Зидан

Бывший наставник «Реала» ушел в тень и сидит там уже несколько лет. Говорят, что ждет ухода Дидье Дешама с поста главного тренера сборной Франции. Но все никак не дождется.

Как вы считаете, кто из этих тренеров вернется к работе быстрее всех?