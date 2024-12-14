Конкурент «Баварии» сошёл с дистанции. Розе готовил чемпионов – теперь его хотят заменить на тен Хага

1734166013

сегодня, 11:46

Рокировка – неоднозначный шаг для «Лейпцига».

Держали темп мюнхенцев, стали заменой «Байера»

Бундеслиге не хватает стабильных топов – постоянно кто-то слетает с дистанции после яркого предшествующего сезона. «Байер» забрался выше кого-либо – не просто навязал конкуренцию «Баварии», а выиграл её и стал чемпионом. Только теперь «фармацевты» борются с отдачей от сильного импульса. Команда откатилась в турнирной таблице – пока это не главный конкурент мюнхенцев.

«Боруссия» в стадии перестройки, «Айнтрахт» только сейчас залетает в топ-3 – команде не хватает опыта. Поэтому на «Лейпциг» возлагали большие надежды. Проект с Марко Розе развивался поступательно. Начинал с перестройки после периода Тедеско – и теперь вошёл в фазу, когда можно замахнуться на чемпионскую гонку.

В первых матчах команда с этим справлялась – «Лейпциг» ни разу не проиграл за первые восемь туров, лишь дважды потерял очки (0:0 с «Унионом» и «Санкт-Паули»), разгромил «Аугсбург» (4:0), уверенно убрал «Майнц» (2:0). И уверенно держал темп, который задавала «Бавария» – конкуренты набрали по 20 очков и делили лидерство в чемпионате.

Травмы подставили Розе – провалились в ЛЧ , тонут в Бундеслиге

Поступательное движение «Лейпцига» Розе – это постоянная борьба за тройку. В первый же сезон коллектив залетел в топ-3, годом позже финишировал четвёртым – при этом набрала команда всего на один балл меньше по сравнению с предыдущей кампанией. Сейчас за резвым стартом последовал резкий откат.

Чёрная полоса началась в ноябре. Четыре матча из шести были на выезде – из «Лейпциг» проиграл (даже таким соперникам, как «Селтик», «Боруссия» Мёнхенгладбах). А в двух домашних поединках забрали лишь один балл (в том числе получили разгром от «Вольфсбурга»). После поражения «Астон Вилле» в декабре Марко Розе разочарованно резюмировал:

Шесть матчей и шесть поражений в Лиге чемпионов – конечно, мы представляли себе все иначе. Желания у парней хоть отбавляй, но из-за большого числа травмированных игроков, возможно, мы не в силах выполнить все задуманное. Основное ощущение после матча – это разочарование. Только-только нам удалось одержать две победы подряд [в Бундеслиге], и тут снова поражение. Мы много работаем над собой. Бились сегодня, при счете 2:2 могли выйти вперед, но таков футбол.

Такой комментарий соотносится не только с результатами в ЛЧ , но и ситуацией по сезону в целом. «Лейпциг» мучается от травм – выбыли важный для команды центрбек Лукеба и его перспективный напарник по амплуа Битшиабу. На левом фланге не хватает Раума, до недавнего времени был недоступен Шлягер. Для глубины скамейки не хватает Уэдраого, Элмаса, Поульсена, а ключевая потеря – Хави Симонс.

Во многом поэтому «Лейпциг» потерял стабильность и не может вернуться в тройку – команда оступается после первых же успехов.

Готовы дать второй шанс тренеру, который потопил МЮ

По хорошему Розе заслужил доверие руководства. Это уроженец «Лейпцига», который к тому же успел поработать в системе «Ред Булл» и понимает её философию. В то же время команда третий сезон не может сделать рывок в чемпионскую гонку. На деле только при Нагельсманне клуб успешно боролся за титул. Терпение руководства заканчивается.

Поэтому «Лейпциг» уже обратил внимание на потенциальную замену Розе. Среди прочих, в списке есть Эрик тен Хаг – менеджер, которого «Бавария» рассматривала как альтернативу Томасу Тухелю. Голландец – противоречивый кандидат. Он показывал стабильно успешную работу у руля «Аякса», но на уровне МЮ выдал лишь один удачный сезон. Как только начался кризис, ЭТХ показал, что неспособен переломить ситуацию – и если это ещё простительно, то дальше проявился ключевой недостаток. Специалист упёртый, он не учится на своих ошибках – поэтому и прогрессирует крайне медленно.

С другой стороны, это всё же качественный менеджер с выстроенной философией, а в МЮ не хватает чёткой структуры, грамотного менеджмента. Это могло мешать специалисту – и вполне возможно, что в более организованной структуре он проявит себя лучше.

В шорт-листе – экс-наставники «Челси» и «Бенфики»

Наиболее интересный лот – Рогер Шмидт. Он не так раскручен, как тот же тен Хаг – но обладает внушительным набором достоинств. Прежде всего, это качественный специалист, который плодотворно работал в Португалии. С ним «Бенфика» вернула себе чемпионский титул спустя четыре года, плюс неплохо себя проявила в Лиге чемпионов – в сезоне-22/23 «орлы» добрались до четвертьфинала, где разбились о будущего финалиста турнира.

Вдобавок менеджер уже работал в Бундеслиге – на протяжении двух лет возглавлял «Байер», с которым бился за тройку в сезонах-14/15 и -15/16. Ещё один плюс – опыт работы в системе «Ред Булл» (возглавлял «Зальцбург» с 2012 по 2014 годы).

Также «Лейпциг» рассматривает Грэма Поттера – но на фоне Шмидта у него не так много плюсов. Специалист хорошо проявил себя в «Брайтоне», заложив основу для рывка в еврокубки при де Дзерби. Неплохо начал в «Челси». Противоречивый финиш сезона-22/23 – не его вина. Новые владельцы совершили массовую закупку, из-за чего конструировать команду пришлось заново. При этом Грэм не подтвердил своё качество на топ-уровне. Пока это отличный тренер для местечковой команды, которая тянется выше головы – но в чемпионской гонке специалист не участвовал. Вариант даже более рискованный, чем с тен Хагом.