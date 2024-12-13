Анчелотти, Аллегри и Монтелла вошли в шорт-лист «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери собирается оставить тренерский пост и перейти на руководящую должность в клубе в конце сезона.
Итальянский клуб намерен как можно скорее обеспечить ему долгосрочную замену и уже работает над поиском подходящих кандидатур.
По информации источника, следующим тренером клуба, скорее всего, станет итальянец. Клуб хочет сосредоточиться на специалисте, который сможет привлечь болельщиков и построить с командой новый долгосрочный проект.
Среди них выделяется Массимилиано Аллегри, пользующийся особой популярностью благодаря своему опыту и умению управлять командами высокого уровня. Другой вероятный вариант – Винченцо Монтелла, который в прошлом играл за римский клуб. Сейчас 50-летний специалист возглавляет сборную Турции.
Кроме того, римляне присматриваются к Карло Анчелотти, которого считают отличным вариантом из-за его престижной международной карьеры и связям с итальянским футболом.
кандидатурах, белиссимо синьоры !!!
кандидатурах, белиссимо синьоры !!!