Рыбус рассказал, когда планирует завершить карьеру

Игрок « ФК Десять» рассказал, в каком случае завершит карьеру.

Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я — игрок « ФК Десять», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе. Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет — выбирать особого не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне.

Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб. Я уже год пропускаю. Сейчас я планирую улететь в Польшу и отдохнуть.