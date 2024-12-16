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Рыбус рассказал, когда планирует завершить карьеру

вчера, 22:31

Игрок «ФК Десять» Мацей Рыбус рассказал, в каком случае завершит карьеру.

Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я — игрок «ФК Десять», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе. Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет — выбирать особого не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне.

Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб. Я уже год пропускаю. Сейчас я планирую улететь в Польшу и отдохнуть.

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vb5zp3a6h3kh
vb5zp3a6h3kh
вчера в 22:36
Пора вешать бутсы на гвоздь,раз спроса нет
Гость
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