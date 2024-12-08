Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион Европы Нани завершил карьеру

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии сообщил о завершении карьеры.

Пришло время прощаться, я решил завершить профессиональную карьеру игрока. Это было удивительное путешествие, и я хотел поблагодарить каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении всей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время начать новую жизнь и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи!