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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион Европы Нани завершил карьеру

вчера, 22:45

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани сообщил о завершении карьеры.

Пришло время прощаться, я решил завершить профессиональную карьеру игрока. Это было удивительное путешествие, и я хотел поблагодарить каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении всей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время начать новую жизнь и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи!

Последним клубом чемпиона Европы 2016 года была «Эштрела».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:15
Хорошая карьера у него была!Успехов
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:50
Он был крут в МЮ... Но потихоньку скис после ухода Роналду.
Хотя казалось бы, наоборот, должен был взять лидерство в свои руки.

Спасибо за пас на Руни, когда тот забил лучший гол в ворота Сити ударом через себя. Это было круто. Раз 30 смотрел этот гол.
shur
shur
вчера в 23:01
...помню его в МЮ, спасибо за игру...!!! Красиво так,две Семёрочки встретились ...!!! (Нани №17, кто не помнит)
e58jr42qhk3p
e58jr42qhk3p
вчера в 22:48
Оказывается он до сих пор играл
Гость
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