Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион Европы Нани завершил карьеру

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани сообщил о завершении карьеры.
Пришло время прощаться, я решил завершить профессиональную карьеру игрока. Это было удивительное путешествие, и я хотел поблагодарить каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении всей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время начать новую жизнь и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи!
Последним клубом чемпиона Европы 2016 года была «Эштрела».
Хотя казалось бы, наоборот, должен был взять лидерство в свои руки.
Спасибо за пас на Руни, когда тот забил лучший гол в ворота Сити ударом через себя. Это было круто. Раз 30 смотрел этот гол.
Хотя казалось бы, наоборот, должен был взять лидерство в свои руки.
Спасибо за пас на Руни, когда тот забил лучший гол в ворота Сити ударом через себя. Это было круто. Раз 30 смотрел этот гол.