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Капитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионе

вчера, 23:35
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Матч с «Сельтой» стал для защитника «Севильи» Хесуса Наваса последним на домашнем стадионе андалусийцев в его карьере.

В конце года у игрока истечёт контракт с командой, после чего он завершит карьеру.

Перед началом игры болельщики развернули на трибунах огромный баннер, посвящённый футболисту. Игрок вышел на поединок вместе с детьми, футболисты устроили ему коридор. После матча Наваса тепло проводили, а капитан не смог сдержать слёз. Своё уважение выразил и соперник «Севильи» по прошедшей игре.

Хесус выступал за испанский клуб с 2003 по 2013 год и с 2017-го.

Капитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионеКапитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионеКапитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионеКапитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионеКапитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионеКапитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионе

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:10
...прощание с футболом это всегда слёзы! Даже на уровне любителя,
помню после замены тазобедренного сустава Док сказал ,всё отбегался и тут я вспомнил все голы,которые не забил!
Навасу рэспект и удачи в дальнейшем!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:45
Легенда....
Гость
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