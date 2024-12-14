Капитан «Севильи» Навас провёл последний матч на домашнем стадионе

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вчера, 23:35

Матч с «Сельтой» стал для защитника «Севильи» последним на домашнем стадионе андалусийцев в его карьере.

В конце года у игрока истечёт контракт с командой, после чего он завершит карьеру.

Перед началом игры болельщики развернули на трибунах огромный баннер, посвящённый футболисту. Игрок вышел на поединок вместе с детьми, футболисты устроили ему коридор. После матча Наваса тепло проводили, а капитан не смог сдержать слёз. Своё уважение выразил и соперник «Севильи» по прошедшей игре.

Хесус выступал за испанский клуб с 2003 по 2013 год и с 2017-го.