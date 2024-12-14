Судья ошибочно засчитал гол Угальде в ворота «Пари НН»

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС прошло 11 декабря. Были рассмотрены обращения футбольных клубов «Пари НН», «Зенит» и департамента судейства и инспектирования РФС .

РПЛ . 15-й тур

«Спартак» (Москва) – «Пари НН» (Нижний Новгород)

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с голом «Спартака» на 62-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде №9 Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» №30 Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака».

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Акрон» (Тольятти)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с отмененными голами в ворота «Акрона» на 69-й и 90+8-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 69 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество. В связи с тем, что последующая атака команды «Зенит» после данного инцидента остается перспективной и мяч не переходил во владение команде соперника до взятия ворот, ВАР при проверке взятия ворот правильно оценил, что игра рукой произошла в атакующей фазе команды «Зенит». По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот и назначение штрафного удара в пользу команды «Акрон» за игру рукой игроком соперника в данной игровой ситуации.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 90+8 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №27 Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым. Данный контакт с рукой произошел после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнера по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч, после контакта с рукой, незамедлительно остался под контролем этого же игрока. По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Акрон» за игру рукой в данной игровой ситуации. Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой, контакт мяча с рукой нападающего находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот.

«Краснодар» – «Локомотив» (Москва)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку команды «Краснодар» №6 Кевину Ленини на 44 минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №6 Кевина Ленини на 44 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока не являлось срывом перспективной атаки, поскольку место нарушения находилось далеко от ворот, а в зоне куда двигался мяч находился игрок обороняющейся команды, который немедленно вступал в единоборство с атакующим игроком. Комиссия единогласно поддерживает решение арбитра ограничиться штрафным ударом без внесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде.